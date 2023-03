Osakkuusyhtiö Omavoima Oy:n tappio viime vuodelta on kolme miljoonaa euroa.

Rauma

Rauman kaupungin 100-prosenttisesti omistama Rauman Energia Oy kirjasi viime vuodelta rumasti tappiollisen tuloksen.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 34,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli kuusi prosenttia. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto laski yhtiön tiedotteen mukaan 33 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilikauden tulos painui 12,9 miljoonaa euroa tappiolle ja sen taustalla on noin 16,3 miljoonan euron alaskirjaus ydinvoimayhtiö Fennovoima Oy:stä, joka lakkautti Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamisen.

Rauman Energia Oy on Fennovoiman perustajaosakas ja on osakkaana noin kahden prosentin omistusosuudella. Fennovoiman ja laitoksen toimittajan, Venäjän valtion omistaman Rosatomin kesken on käynnissä oikeusmenettelyt, joissa osapuolet hakevat toisiltaan miljardiluokan korvauksia.

Rauman Energia Oy:n toimitusjohtaja Marko Haapala

Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala toteaa, ettei vuosi olisi voinut oikeastaan huonommin mennä. Fennovoiman alaskirjauksen lisäksi tulosta heikensi merkittävästi kaukolämpötuotannon pääosasta vastaavan Rauman Biovoiman tuotannon keskeytyminen tammikuussa Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työehtosopimusneuvottelujen työtaistelutoimien seurauksena.

Haapala toteaa, että Rauman Energian vuosi oli kuitenkin tuloksellisesti kokonaisuutena tyydyttävä. Hän huomauttaa, että Fennovoiman alas kirjattu investointi on maksettu 15 vuoden aikana tulorahoituksella eikä sillä ollut viime vuoteen kassavaikutusta.

Sähköntuotanto paikkasi osin kaukolämmön ja sähkönsiirron tavallista heikompia tuloksia.

Kaukolämmön hintaa Rauman Energia joutui nostamaan keväällä Rauman Biovoiman tuotannon keskeytymisen takia ja tällä kompensoitiin osa aiheutuneesta kustannusnoususta.

Ukrainan sota aiheutti polttoainekustannusten merkittävän nousun, minkä takia kaukolämmön hintaan jouduttiin tekemään toinen korotus vuodenvaihteesta alkaen.

Sähkönmyynnissä ja -liiketoiminnassa Rauman Energia on mukana Omavoima Oy:n osakkaana.

Rauman Energian tiedotteen ja alustavien talouslukujen mukaan Omavoiman tulos viime vuodelta on lähes kolme miljoonaa euroa tappiollinen.

Omavoima ei siirtänyt kasvaneita sähkön hankintariskejä täysimääräisenä asiakashintoihin ja siksi energiakriisi näkyy tuloksessa merkittävänä.

Marko Haapala arvioi, että Omavoiman tappiollinen tulos voi aiheuttaa sen, että Rauman Energia joutuu pääomittamaan osakkuusyhtiötään.