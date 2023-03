Beer Hunter’sin uusi imperial stout -olut antaa makua skottiviski Islay Mistille ja päinvastoin. Samalla porilaispanimo saa nimensä näkyviin kansainvälisesti tunnetun viskibrändin pulloihin.

Pori

Trukkilavalle on lastattu 12 ajan patinoimaa 200 litran tammitynnyriä. Ne on kuljetettu Beer Hunter’sin Herralahden-panimolle Skotlannista, missä niissä on kypsytetty nimekkään Islay Mist -sekoiteviskin eri ainesosia.

Seuraavaksi tynnyrit täytetään Beer Hunter’sin Mufloni-brändin imperial stout -oluella. Sen vierrettä keitettiin panimolla keskiviikkona iltapäivällä.