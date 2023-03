Main ContentPlaceholder

Satakunta | Lukio

Kaikille kirjoittajille riittää paikka, vakuuttaa Porin suurlukion rehtori – Myös opiskelijoiden työtiloja on otettu käyttöön, kun 500 kokelasta käy yo-kirjoitusten kimppuun

Porin suurimmassa lukiossa ylioppilaskirjoituksien järjestäminen on iso operaatio, kun kirjoittajia on yli 500. Käytössä on kaikenlaisia tiloja, koska saliin eivät kaikki kirjoittajat millään mahdu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Tilaajille

Porin lukiossa kevään kirjoituksiin osallistuu reilut 500 abia. Suunnittelijarehtori Jarkko Kivelä poseerasi salissa, jossa koepaikat olivat maanantaina valmiina odottamassa kirjoitusrupeaman alkua. Koska kirjoittajia on niin paljon, käyttöön on otettu muitakin koulun tiloja.

Pori Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät tiistaina äidinkielen lukutaidon kokeella. Porissa viime syksynä aloittaneessa suurlukiossa yhdet syksyn kirjoitukset on jo viety läpi, mutta keväällä kirjoittajia on hieman enemmän kuin syksyllä.