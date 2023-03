Kengät veivät Hilpan isän Hitlerin Saksaan ja pelastivat rintamalta – Miten kullankaivajakaksikko liittyy ammattiin valmistumiseen?

Hilppa Sivosen isä Pentti Laukkonen oli yksi niistä, joita Joutsenen kullankaivajaveljekset tukivat rahallisesti.

Hilppa Sivonen muutti Harjavaltaan Helsingistä eläkkeelle jäätyään. Hän on kertonut isänsä ja kullankaivajien tarinaa paikallisten yhdistysten tapahtumissa.

Kun Harjavaltaan Helsingistä muuttanut Hilppa Sivonen on kertonut isänsä nuoruudesta uusille ystävilleen, moni on ihmetellyt erikoista tarinaa. Kullankaivajilta saatu apu ammatin opiskeluun on jo eksoottista sinänsä, mutta viimeistään Hitlerin kohtaaminen saa kuulijat äimistelemään.