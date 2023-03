Vesinäytteitä otetaan lisää ensi viikolla.

Pori

Palvelutalo Jokihelmen vesijohtovedestä tehdyissä alustavissa tutkimuksissa on löytynyt Legionella-bakteeria, kerrotaan Porin kaupungin tiedotteessa. Palvelutalo sijaitsee Porin Karjarannassa.

Sairaustapauksia ei ole ilmennyt, ja torjuntatoimenpiteisiin on ryhdytty heti.

Alustava Legionella-löydös tehtiin palvelutalo Jokihelmen A-talon vesijohtovedestä Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan tutkimuskeskus Wanderin HEAL-hankkeen tutkimuksissa. Sen seurauksena Porin terveysvalvonta on ottanut tiloista kuusi viranomaisnäytettä helmikuun lopussa.

Alustavissa tuloksissa neljässä näytteessä on todettu Legionella-bakteeria yli toimenpiderajan. Näytteet otettiin kylmästä vesijohtovedestä vähällä käytöllä olevista vesipisteistä tiloissa, joissa ei hoideta asukkaita. Lopulliset tulokset valmistuvat keskiviikkona.

Ensi viikolla otetaan lisänäytteitä myös laajemmin käytössä olevista vesipisteistä.

Legionella-bakteerin torjumiseksi on aloitettu torjuntatoimenpiteet: lämpimän vesijohtoveden lämpötilaa on nostettu, vettä juoksutetaan ja suihkutilojen suihkupäihin asennetaan vedensuodattimia. Vesijohtojärjestelmän desinfiointia valmistellaan, ja se toteutetaan kaupungin mukaan mahdollisimman pian.

Vesijohtoveden juominen on turvallista, sillä tartuntaa ei voi syntyä mahasuolikanavan kautta. Jos on merkittäviä nielemisvaikeuksia ja riskinä on veden joutuminen hengitysteihin niellessä (eli aspiraatio), suositellaan varmuuden vuoksi pulloveden käyttöä vesijohtoveden sijaan.