Lego Masters Suomen uudella kaudella satakuntalaisväriä – Mukana porilaiset kaksoset

Huhtikuussa käynnistyvällä uudella Lego Masters Suomi -kaudella nähdään myös satakuntalaisväriä. Kilpailussa ovat mukana porilaiset kaksoset Jami ja Janette, kertoo MTV-tiedotteessa.

Kaksosia kuvaillaan ohjelman tiedotteessa kuin yöksi jä päiväksi. Janette on pirskahteleva ja puhelias, Jami rauhallisempi.

Graafisena suunnittelijana työskentelevä Janette on hersyvä persoona, joka löytää iloa kaikkialta. Hän on innokas teatteriharrastaja: hän näyttelee, tekee käsiohjelmia ja suunnittelee julisteita. Janette myös laulaa ja kerää vinyylilevyjä.

Janette on viimeksi rakentanut legoilla aktiivisesti nuorempana Jamin kanssa, mutta aikuisiällä harrastus on pikkuhiljaa käynnistynyt uudelleen. Legopalikoissa häntä kiehtoo niiden tuoma loputon mahdollisuus. Hänen rakennusfilosofiansa on, että mitään ei rakenneta seteistä, vaan kaikki keksitään itse.

Jami on ammatiltaan muusikko. Vahvasti perhearkea elävä Jami on viiden lapsen isä, jonka vanhin lapsi on vasta 8-vuotias. Jami kertoo rakentelevansa legopalikoilla lastensakin kanssa, mutta kun hän haluaa rentoutua, ryhtyy hän rakentamaan jotain vain itseään varten.

Parasta legoissa on Jamin mukaan se, että kaikki aloitetaan tyhjästä, palasia sovittamalla yhteen pian onkin kasassa älyttömän hieno avaruusalus.

Lego Masters Suomi palaa huhtikuussa MTV:lle yhdeksän uuden jakson kanssa. Ohjelmassa maan parhaimmat legorakentajat kilpailevat 10 000 euron palkinnosta, matkasta Legolandiin ja Lego Masters -tittelistä.

Jaakko Saariluoman luotsaamassa ohjelmassa kilpailee kaikkiaan kahdeksan kahden hengen joukkuetta.

Toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso lähetetään MTV3-kanavalla sunnuntaina 9.4 huhtikuuta kello 19.30, jolloin se tulee nähtäville myös MTV Katsomoon.