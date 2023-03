Kersantti Fanni Laine oli toritapahtumassa neljävuotiaan labradorinnoutaja Remon kanssa. Räjähdekoira Remon varsinainen ohjaaja on Fanni Laineen kollega. ”Tätä ennen olemme käyneet koiramessuilla. Tällainen Puolustusvoimien tapahtuma on hyvä tapa lisätä ihmisten tietosuutta siitä, mitä me teemme. Se poistaa ennakkoluuloja ja oletuksia”, Fanni Laine sanoo.