Välivuoden jälkeen merkittävänä investointina uusi S-market Eurajoelle.

Rauma

Osuuskauppa Keula onnistui kasvattamaan menneenä vuotena myyntiään ja paransi taloudellista tulostaan.

Yhtiön liikevaihto nousi noin edellisvuoden 160,5 miljoonasta eurosta 175,4 miljoonaan euroon. Tulos viime vuodelta oli 3,7 miljoonaa euroa. Kohennusta edellisvuodesta oli noin 0,7 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Keula viettää tänä vuonna 120-vuotisjuhlaa varsin tuloksellisissa näkymissä talouden aallokosta huolimatta. Keulalla on etunaan myös markkinajohtajan asema päivittäistavarakaupassa toimialueellaan.

Toimitusjohtaja Mika Marttilan mukaan noin neljän prosentin myynninkasvu on kertynyt erityisesti liikennepolttonesteiden, ravintolaliiketoiminnan ja erikoistavarakaupan kasvusta. Päivittäistavarakaupassa sen sijaan Keula joutui kirjaamaan takapakkia.

Marttila sanoo koronavuosia ja Ukrainan sotaa seuranneen kustannus- ja hintainflaatiorallin näkyneen ja tuntuneen nimenomaan marketkaupassa. Keulan päivittäistavarakaupan tulos heikkeni noin 700 000 eurolla edellisvuodesta.

Inflaation ja energiakustannusten nousu on heijastunut suoraan kuluttajien käyttäytymiseen.

”Emme voineet viedä hintanousuja kuluttajahintoihin ja jouduimme tinkimään myös päivittäistavarakaupan myyntikatteesta”, Marttila selvittää marketkaupan karun vuoden taustoja.

Investoinneissa Keula piti välivuotta. Noin kahden miljoonan euron sijoitukset vuonna 2022 kohdistuivat pääasiassa Sale-myymäläketjun uudistuksen loppuunsaattamiseen. Aiemmin investoinnit ovat olleet 8–9 miljoonaa euroa vuodessa.

Tänä vuonna Keula investoi Eurajoen uuteen S-markettiin. Keulan suunnitelmana on merkittävä liiketilalisäys Eurajoelle ja lisäksi uuteen markettiin tulee vuokrattavia liiketiloja. Nykyisen marketin myyntipinta-ala on noin 950 neliömetriä, mutta uudessa marketissa on myyntineliöitä noin 1 800.

Uusi S-market avautuu keväällä 2024. Nykyinen marketkiinteistö on myynnissä.