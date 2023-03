7 500 asiakasta saa uuden sähkömittarin lähivuosien aikana – tästä on kyse

Harjavaltalainen Lammaisten Energia aloittaa sähkömittareiden vaihdot keväällä.

Harjavalta

Lammaisten Energia vaihtaa kaikille 7 500 asiakkaalleen uudet älykkäät sähkömittarit. Mittarinvaihtoasennukset alkavat tänä keväänä ja kestävät aina vuoden 2025 alkuun saakka, energiayhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Tällä hetkellä käytössä olevat sähkömittarit on asennettu pääosin vuosien 2008–2012 välillä ja ne ovat nyt tulossa käyttöikänsä päähän. Hanke on myös osa yhtiön palveluiden kehittämistä. Vaihtotyö on asiakkaille maksutonta.