Sähköteholtaan 32 megawatin voimala tuotantoon keväällä 2024. Investointi yli 20 miljoonaa euroa.

Aurinkovoimalaitokselle on varattu noin 40 hehtaarin alue Lakarin yritysalueen eteläpuolelta. Rakennustyöt alkavat lähiaikoina metsänhakkuilla ja paneelien asennuksilla.

Rauma

CPC Finland Oy on sinetöinyt Rauman Lakariin rakennettavan teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen investointipäätöksen.

Toimitusjohtaja Erik Trast vahvistaa investointipäätöksen ja yhtiö on solminut sopimukset päälaitteiden toimituksista. Lakarin voimalan investointikustannukset ovat yli 20 miljoonaa euroa.

”Paneelien, muuntajan ja sähköseman tilaukset on sovittu. Hakkuut alkavat lähiaikoina. Suunnitelmana on, että voimalaitos on tuotannossa maalis–huhtikuussa keväällä 2024”, Erik Trast kertoo.

Viimeisimpänä vaiheena Rauman kaupunki myönsi voimalan sähköasemalle rakennusluvan. Aseman kautta voimala kytketään Sata-Vakka Oy:n 110 kilovoltin verkkoon.

Noin 40 hehtaarin alueelle sijoittuvan aurinkovoimalan huipputeho on noin 32 megawattia, ja vuosittaisen sähköntuotannon ennakoidaan olevan noin 30 gigawattituntia eli noin 30 miljoonaa kilowattituntia.

Laskennallisesti sähkömäärä kattaa 1 500–1 600 omakotitalon sähkölämmityksen kulutukseen. Oletuksena on noin 18000 kilowattitunnin vuosikulutus.