Sampo-Rosenlewille uusi toimitusjohtaja Ranskasta

Sampo-Rosenlewin uutena toimitusjohtajana aloittaa huhtikuussa Ranskasta Poriin siirtyvä Deven Kataria. Hän on vastannut siellä viimeksi Mahindran ranskalaisen tytäryhtiön tuotekehityksestä maailmanlaajuisesti.

Katarialla on MBA-tutkinto Vanderbuiltin Yliopistosta Yhdysvalloista ja tuotantotalouden insinöörin tutkinto Birla Institute of Technology and Sciencesta Intiasta. Kataria on työskennellyt vuodesta 2010 Mahindran organisaatiossa Intiassa ja Yhdysvalloissa.

Nykyinen toimitusjohtaja Jussi Malmi on päättänyt siirtyä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Uusi toimitusjohtaja aloittaa 16. huhtikuuta.

Sampo-Rosenlewin tiedotteessa kerrotaan, että Malmi on luvannut tukea uutta johtoa sovitun vaihtojakson ajan. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtana noin neljä vuotta.

Sampo-Rosenlew Oy:n päätuotteet ovat leikkuupuimurit ja metsäkoneet. Mahindra Groupista tuli Sampo-Rosenlew Oy:n vähemmistöomistaja vuonna 2016 ja se on kesästä 2022 omistanut yhtiön kokonaan. Intialaistaustainen Mahindra Group on kansainvälisesti toimiva monitoimialayhtiö, jonka yksi päätoimialoista on maatalouskoneet kuten traktorit, puimurit ja erilaiset maatalouskoneiden lisälaitteet.