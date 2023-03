Video: Mäntysahatavaran tuotannolle uusi taso konenäön, oppivan älytekniikan ja robottien avustuksella.

Sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio kertoo 130 metrin pituisen sahalinjan ja sahatavaran lajittelulinjaston käyttöönoton sujuneen suunnitellusti. Tehtävää on edelleen koneiston säätämisessä täyteen tuotantotehoon.

Metsä Group -konserniin kuuluvan Metsä Fibre Oy:n Rauman uusi sahalaitos on vain noin puolen vuoden sisäänajolla etenemässä omaan luokkaansa sahateollisuuden tuotantotehossa.

Viimeisimmän digitaali- ja älytekniikan soveltamisessa teolliseen tuotantoon on esimerkkejä pitkistäkin käyttöönoton viiveistä, mutta Rauman mäntysaha näyttää lupaavia tuloksia noin 260 miljoonan euron investoinnin teknisestä onnistumisesta. Tavoite on asetettu korkealle, sillä suunnitelmana on kolminkertaistaa tuotantoteho verrattuna nykyisiin sahalaitoksiin.