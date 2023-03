Poliisilta kiitosta ampumaseuroille siitä, kuinka vakavasti ne suhtautuvat suhtautuvat säännöksiin ja ohjeisiin.

Lounais-Suomen poliisi järjestää ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-asekouluttajakoulutuksia toukokuussa Porissa ja Raumalla.

Rikoskomisario Leo Tusa kertoo, että koulutus on suunnattu kouluttajille, jotka toimivat ampumaseuroissa tai metsästysseuroissa, joissa on myös kilpa-ampumatoimintaa.

Ampuma-aselain vaatimukset ampuma-asekouluttajalle ovat, että henkilö on vähintään 20-vuotias, hänellä on ampuma-aseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa, hän on yhdistyslain mukaisen yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on suorittanut ampuma-asekouluttajakoulutuksen.

Poliisi järjesti edellisen koulutuspäivän Satakunnassa 2021. Kouluttajan lupa on voimassa 10 vuotta, joten koulutuspäivän aikana käydään läpi muun muassa 2019 voimaan tullutta ampuma-aselakia.

Uusi laki toi mukanaan muun muassa niin sanotun erva-aseen (lyhenne sanoista ”erittäin vaarallinen”). Kyse on pitkällä lippaalla toimivasta itselataavasta kertatulipistoolista tai -kivääristä. Aseita käytetään ampumaurheilussa ja reserviläistoiminnassa.

Laki vaatii erva-aseen omistajalta, että tämä osoittaa viiden vuoden välein harrastavansa ampuma-aseurheilua.

Poliisin koulutuksen suorittanut kouluttaja voi antaa hyväksynnän jälkeen todistuksia ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta.

Ampuma-asekouluttajakoulutus järjestetään Porin poliisiaseman auditoriossa ja Rauman poliisiaseman kokoustilassa perjantaina 26. toukokuuta kello 9–17.

Koulutuspäivään ei kuulu kirjallista tenttiä. Tusa kuvaa päivää samalla informaation jakotilaisuudeksi.

”Kouluttajat ovat seuroissa keskeisessä asemassa, sillä he neuvovat ja opastavat seuroissaan ampumaharrastusta aloittavia henkilöitä.”

Rikoskomisario Tusa kiittelee ampumaseuroja siitä, kuinka vakavasti ne suhtautuvat säännöksiin ja ohjeisiin. Ampumaseuroissa on viime vuosina sattunut vähän vahinkoja, mikä osin johtuu ohjaajien ammattitaidosta.

”Ampumaurheilua harrastavien seurojen säännöt ovat todella tiukat ja niitä myös valvotaan tarkasti. Ei siellä koheltajia kaivata. Ampumaharrastus ei onnistu, jos joku ei toimi sääntöjen mukaisesti.”

Ampuma-asekouluttajakoulutukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse 17. toukokuuta mennessä osoitteeseen lupahallinto.lounais-suomi@poliisi.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa koulutukseen osallistuvan henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä yhdistys, joka tulee hakemaan ampuja-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle.

.