Yli 10 vuotta vanha aineisto paljastaa, millaisilla tarinoilla oikeus otti todesta valtaosan Anneli Auerin lasten kertomuksista

Vanhat esitutkintamateriaalit ja käräjäoikeuden tuomio paljastavat, missä olosuhteissa Anneli Auerin lapsia aikanaan kuultiin, ja mitä muuta näyttöä Auerin seksuaalirikoksista oli oikeuden käytettävissä.

Anneli Auer hakee seksuaalirikostuomion purkua korkeimmasta oikeudesta. Kuva on vuodelta 2016.

Anneli Auerin 5–12 vuotiaat lapset kertoivat vuonna 2011 oikeuspsykologeille kertomuksia, joiden perusteella heidän äitinsä ja äidin entinen poikaystävä Jens Kukka tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin seksuaalirikoksista.

Helsingin Sanomat on nähnyt salatun tuomion ja esitutkintamateriaalin, joista paljastuu, millaisilla tarinoilla ja millaisissa olosuhteissa oikeus otti todesta valtaosan kolmen pienen lapsen kertomuksista noin kymmenen vuotta sitten.

Auerin täysi-ikäistyneet lapset sanovat nyt keksineensä tarinat päästänsä. He myös toivovat Auerin ja Kukan oikeuteen toimittamilla videolausunnoilla, että korkein oikeus ottaisi tapauksen käsittelyynsä ja purkaisi tuomion.

Auerin ja Kukan asianajajan Markku Fredmanin mukaan lapset ovat myös toivoneet, että alkuperäinen tutkintamateriaali tulisi julkiseksi.

Jos Auerin täysi-ikäisten lasten uudet väitteet pitävät paikkansa, Anneli Auer ja Jens Kukka joutuivat Suomen oikeushistorian kenties suurimman oikeusmurhan uhreiksi.

Kerromme osan poikkeuksellisen tutkinnan yksityiskohdista, koska uhrien mukaan rikoksia ei koskaan edes tapahtunut ja koska alkuperäisen tutkinnan tiedot ovat uusien kertomusten valossa olennaisia, jotta yleisö voi arvioida oikeusjärjestelmän toimintaa ja luotettavuutta.

Materiaaliin on tutustuttu jo ennen tuoreimpia käänteitä, eikä sitä ole saatu Fredmanilta tai hänen päämiehiltään.

Salatut tiedot mahdollistavat myös sen arvioimisen, kuinka suuri painoarvo kertomuksille on aikanaan annettu ja mihin muuhun näyttöön tuomio perustui. Juuri tämä on julkisuudessa kuultujen asiantuntijoiden mukaan olennaista purkuhakemuksen menestymisessä.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan lasten kertomuksiin sisältyi eriasteista liioittelua, mutta niille annettiin silti merkittävä painoarvo: ”Kertomusten osittainen epärealistisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, että mitään osaa kertomuksesta ei voitaisi pitää luotettavana”, tuomiossa kirjoitetaan.

Juttu eteni aikanaan myös hovioikeuteen, joka uskoi vielä suuremman osan lasten kertomuksista. Hovioikeuden päätöksestä on käytettävissä vain julkinen seloste. Tutkintamateriaalin yksityiskohdista kertoi aiemmin Suomen Kuvalehti.

Anneli Auer Porissa 2014.

Lasten kertomuksista on vuotanut vuosien varrella tipoittain tietoja julkisuuteen. Osa lasten kertomuksista julkistettiin Ulvilan murhaoikeudenkäynnin yhteydessä vuonna 2012.

Lasten kertomukset ajoittuvat osin samaan ajanjaksoon vuonna 2011, jolloin odotettiin hovioikeuden päätöstä Ulvilan murhaoikeudenkäynnistä. Auerin kolme nuorinta lasta olivat asuneet edellisvuodesta alkaen sijaiskodissa.

Vanhin lapsista oli asunut sijaiskodissa vain muutaman kuukauden ja muuttanut muualle sisarusten välien tulehduttua.

Esitutkinnan mukaan lapset pelkäsivät joutuvansa pois sijoituspaikasta, jos heidän äitinsä vapautuisi. Kolme nuorinta lasta oli alkanut uskoa, että heidän äitinsä oli tappanut heidän isänsä.

Sijaisvanhemmat olivat lähteneet lasten kanssa purjehtimaan heti kesäloman alussa. Anneli Auer oli tuolloin vapautettu tutkintavankeudesta odottamaan hovioikeuden päätöstä murhajutussa.

Nyt täysi-ikäiset lapset kertovat, että he keksivät tarinat loman aikana sijaisvanhempien johdattelemana.

Heinäkuun alussa hovioikeus vapautti Auerin murhasyytteestä.

Sijaisisä videoi lasten kertomuksia heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ja toimitti ne murhajutun syyttäjälle. Niissä lapset kertoivat yllättäen, että tietävät isänsä murhaajan.

Yhteydenotto tuli syyttäjille juuri, kun he olivat hävinneet jutun. Kertomuksista he saivat keinon viedä Jukka S. Lahden murha korkeimpaan oikeuteen.

Alle 15-vuotiaita lapsia ei yleensä kuulla oikeudessa, joten heille järjestettiin oikeuspsykologiset haastattelut heti elokuussa.

Lasten kertomukset kulkivat pääpiirteissään seuraavasti: Anneli Auer suunnitteli miehensä murhan etukäteen vanhimman lapsen kanssa. Äiti ja tuolloin alle 10-vuotias tytär harrastivat saatananpalvontaa ja nuoremmat lapset joutuivat viiltelyn uhreiksi. Uhrimenoissa lapsien ihoon viillettiin haavoja, joista valutetulla verellä äiti kirjoitti muun muassa väärinpäin olevia ristejä ja saatanaan liitettyä numeroa 666.

Sijaisisän videoimissa kertomuksissa nuoret lapset kuvailevat uskomattomalta kuulostavia tapahtumia.

”Ja sitten niis rituaaleis ne myös niitä elämiä kidutti ja hammastikulla ne tökkis niitä pieniä hiiriä”, yksi lapsista kuvaili saatananpalvontarituaaleihin liittyneitä eläinuhrauksia.

Korkein oikeus palautti murhajutun käräjäoikeuteen. Syyttäjän usko saatananpalvontaan ei riittänyt oikeussaliin asti.

Sittemmin hovioikeus vapautti Auerin murhasyytteestä toisellakin kierroksella. Kumpikaan oikeusaste ei pitänyt lasten kertomuksia murhan suunnitelmallisuudesta ja 9-vuotiaan lapsen osuudesta uskottavina.

Täysi-ikäistyneet Auerin lapset tulivat julkisuuteen ja kertoivat, miten sijaisvanhemmat kannustivat heitä tarinoimaan tuona kesänä esimerkiksi palkitsemalla.

Lasten kertomukset eivät jääneet saatananpalvontaan, viiltelyyn ja eläinten uhraamiseen.

Ensimmäinen seksuaalirikoksiin liittyvä kertomus oli todennäköisesti heinäkuun lopussa videoitu tarina, jonka mukaan yksi lapsista käveli alakertaan ja huomasi äitinsä ja Jens Kukan makaamassa sohvalla alasti. Lapsi kertoi, että aikuiset pakottivat hänet riisumaan paitansa, jonka jälkeen Kukka löi häntä vyöllään.

Auer tapasi Raisiossa asuneen Jens Kukan Suomi24-palvelussa. Syksyllä 2007 alkanut seurustelusuhde kesti noin vuoden verran. Lasten kertomusten mukaan Kukka alkoi käyttää lapsia hyväkseen alle viikko lasten ja Kukan ensitapaamisen jälkeen.

Sijaisvanhemmat videoivat lasten kertomuksia hyväksikäytöstä elokuun viimeisenä viikonloppuna. Oikeuspsykologit kuulivat kolmea nuorinta lasta jo seuraavalla viikolla hyväksikäyttöepäilyihin liittyen. Murhayöhön ja viiltelyihin liittyvät oikeuspsykologiset haastattelut olivat päättyneet vain viikkoa aiemmin.

Vanhinta lasta haastateltiin Helsingissä. Hän kiisti johdonmukaisesti kaikki kertomukset. Silti hänen äitinsä ja Kukka saivat tuomion myös hänen hyväksikäytöstään.

Vanhimman lapsen oikeuspsykologisessa lausunnossa todetaan, että väitteet hyväksikäytöstä eivät saaneet vahvistusta lapsen puheista. Sen sijaan lausunnossa nostetaan esiin nuorempien sisarusten ja sijaisvanhempien poikkeuksellisen kielteinen näkemys vanhimmasta lapsesta. Tämä käsitys on ”mahdollisesti vaikuttanut muiden lasten kertomuksiin” isosiskostaan.

Satakunnan Kansa kertoo materiaalista vain sen verran kuin on tarpeen, jotta voidaan arvioida, miten oikeus aikanaan kertomuksia käsitteli ja miten kertomuksia suhteutettiin muuhun näyttöön. Valtava esitutkintamateriaali ja tuomion tarkat perustelut on aikanaan salattu lasten suojelemiseksi. He kuitenkin sanovat nyt, että heidän kertomuksensa eivät olleet totta, eikä mitään rikoksia tapahtunut.

Anneli Auer Varsinais-Suomen käräjäoikeuden pääkäsittelyssä Turussa joulukuussa 2017.

Syyskuussa lapsille tehtiin niin sanottuja somaattisia tutkimuksia, eli käytännössä fyysinen lääkärintarkastus. Niissä etsittiin hyväksikäytön jälkiä.

Lääkäri löysi lapsista jälkiä hyväksikäytöstä, mutta vastaavia jälkiä löytyi myös yhdestä sivullisesta lapsesta. Osa somaattisista löydöksistä taas viittasi esitutkinta-aineiston mukaan siihen, että hyväksikäyttöä ei ollut tapahtunut. Kuvantamistutkimuksissa ei pystytty vahvistamaan hyväksikäytön jälkiä.

Puolustus kritisoi somaattisia tutkimuksia ja niiden tulkintoja myöhemmin voimakkaasti. Puolustuksen asiantuntijalausunnon mukaan lääkäri toimi asenteellisesti ja teki useita päättelyvirheitä. Kun somaattisissa tutkimuksissa löytyi hyväksikäytön vastaisia löydöksiä, lääkäri perusteli ne tulkitsemalla virheellisesti kansainvälistä tutkimusta.

Lääkäri etsi lapsista arpia poikkeuksellisella keinolla eli ultraviolettivalolla. Amerikkalaisista poliisisarjoista tutun sinisen valon avulla pystyy havaitsemaan pinnoilta erilaisia nestetahroja, mutta valon käytöstä vammojen etsimisessä ei ollut tutkittua tietoa.

Lääkäri löysi lasten iholta huomattavan määrän erilaisia arpia. Valo tosin antoi vastaavia tuloksia myös sellaisen sivullisen lapsen osalta, jota oikeuden mukaan ei oltu hyväksikäytetty. Lääkäri ei löytänyt jälkiä esimerkiksi pesäpallomailalla hakkaamisesta tai lapsen seinään vasten heittämisestä, vaikka lapset väittivät tällaistakin tapahtuneen.

Ultraviolettivalon käyttämisestä hyväksikäytön uhrien tutkimuksissa ei ollut tehty tutkimuksia vuonna 2011. Niitä on valmistunut myöhemmin, eivätkä tulokset ole mairittelevia. Esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan sinisen valon käyttämisestä ei ole hyötyä vammojen havaitsemisessa. UV-valon avulla tutkijat itse asiassa löysivät vammoja, joita ihossa ei ollut.

Oikeudenkäynti Aueria ja Kukkaa vastaan alkoi Turussa alkuvuonna 2012. Kaksikkoa syytettiin Auerin lasten hyväksikäytön lisäksi eläinten tappamisesta ja kolmen naapurin lapsen hyväksikäytöstä. Syytteissä oli mukana täysin absurdeja tekoja kuten marjojen tunkemista pyllyyn ja sen jälkeen niiden syöttämisestä lapsille. Pyllyyn tungettuja marjoja oli kertomusten mukaan ripustettu myös koristeeseen.

Oikeus uskoi valtaosan todistelusta.

Oikeuden suhtautuminen lasten tarinoihin hämmentää maallikkoa. Oikeus piti tarinoita niin yksityiskohtaisina, että lapset eivät voineet keksiä niitä omasta päästään. Toisaalta oikeus hylkäsi kaikista absurdeimmat kertomukset, sillä ne lapset olivat oikeuden mukaan keksineet.

Oikeuden linjavedot olivat veteen piirrettyjä: Kaltoinkohtelu haarukalla oli uskottavaa, mutta kaltoinkohtelu ruohonkorrella oli epäuskottavaa.

Oikeuden mukaan oli uskottavaa, että yksi lapsista laitettiin isänsä kuolinpäivänä ulos pakkaseen shortseissa ja muut perheenjäsenet heittelivät puolialastonta lasta lumipalloilla ja jääpuikolla.

Oikeus ei kuitenkaan uskonut, että aikuiset olisivat juoksennelleet rivitalon pihalla alasti päässään tekopenikset sarvina.

Lasten kertomusten vakuuttavuudesta kertoo Kukan saama tuomio alastomien lasten kuvaamisesta.

Kertomusten mukaan Kukka kuvasi seksuaalista hyväksikäyttöä säännöllisesti. Poliisi ei kuitenkaan löytänyt yhtään tällaista kuvaa.

Oikeuden mukaan lasten kertomus kuvaamisesta oli silti riittävän uskottava.

Oikeus ei ottanut huomioon aiempia lasten kertomuksia, jotka liittyivät murhayöhön. Ne eivät oikeuden mukaan liittyneet tapaukseen, vaikka lasten kertomusten mukaan yksi sisaruksista auttoi ensin isänsä murhassa ja oli sen jälkeen mukana saatananpalvontamenoissa uhraamassa hiiriä ja lintuja. Lopulta lapsi osallistui muiden lasten kertomusten mukaan hyväksikäyttötilanteisiin.

Oikeus totesi, että epärealististen elementtien määrä ei ollut niin suuri, että sillä olisi ollut vaikutusta lasten uskottavuuteen.

Yksi käräjäoikeuden tuomareista ei uskonut lapsia. Oikeuden puheenjohtajana toiminut tuomari kirjoitti eriävän mielipiteen, jossa hän korosti, että lasten kertomusten syntyhistoriaa oli syytä tarkastella.

Lapset olivat lähes koko kesän sijaisvanhempien kanssa purjehtimassa.

”Tämä seikka on luonut varsin otollisen tilaisuuden vuorovaikutukseen, joka on voinut vaikuttaa lasten kertomusten syntyyn”, tuomari katsoi.

Erimielisen tuomarin mukaan lasten kertomuksissa oli runsaasti epärealistista ja epäuskottavaa sekä selkeästi totuudenvastaista ainesta. Tuomari myös näki, että kertomukset olivat syntyneet vuorovaikutuksessa.

Viime viikon täyskäännöksen myötä tuomarin eriävää mielipidettä voi kutsua poikkeuksellisen tarkkanäköiseksi. Jos siis lasten nyt kertoma pitää paikkansa.

Tuomari katsoi, että viiltelyvammoille ja muille somaattisille löydöksille on mahdollista löytää myös vaihtoehtoisia syitä. Jos tarina on epäuskottava, somaattinen löydös ei yksin voi muuttaa sitä uskottavaksi.

Tuomari kirjoitti, että jos lapset olivat osanneet kerätä viiltely-, saatananpalvonta- ja eläintenuhrauskertomuksia muualta, he pystyivät myös keräämään tietoja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvistä kertomuksista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Auerin ja Kukan pitkiin vankeusrangaistuksiin vakavista seksuaalirikoksista. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt kertomuksia viiltelyistä ja eläinten eläinten uhraamisista uskottavina, joten nämä syytteet se hylkäsi.

Turun hovioikeus pui tapausta vuonna 2013. Oikeus päätyi lukemaan Anneli Auerille syyksi lukuisten seksuaalirikosten lisäksi kolme törkeää pahoinpitelyä. Oikeus siis uskoi, että Auer oli viillellyt lapsiaan satoja kertoja.

Anneli Auer Satakunnan käräjäoikeuden istunnossa Porissa syyskuussa 2013.

Auerin täysi-ikäiset lapset ovat nyt kertoneet, että sijoitusvanhemmat kannustivat heitä kertomaan tarinoita. Pariskunnan motiivi oli Auerin ja Kukan puolustuksen mukaan taloudellinen hyöty.

Pariskunta sai kolmen nuorimman lapsen sijaisvanhemmuudesta 9 000 euroa kuukaudessa. Verotietojen mukaan sadantuhannen euron lisätulot yli kaksinkertaistivat pariskunnan tulot.

Pariskunta kiisti puolustuksen väitteen aikanaan oikeudessa. Sijoitusisä jopa valitti tutkinnan alkuvaiheessa viranomaisille, että sijoituksesta oli koitunut pariskunnalle huomattavia taloudellisia vahinkoja. Pariskunta kertoi, etteivät he pitäneet korvausta merkittävänä. Oikeus uskoi heitä.

Sijaisperheen isää pyydettiin kommentoimaan aiemmin lasten uusimpia väitteitä. Hän ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

Kun oikeus arvioi, ottaako se tuomion purkuvaatimuksen käsiteltäväkseen, se joutuu käymään läpi sekä rikosten uhrien muuttuneita kertomuksia että niiden painoarvoa aiemmissa tuomioissa.

Asiantuntijoiden mukaan kynnys tuomion purkamiseen on korkea.