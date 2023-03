Tulokseen sisältyy tuottoja muun muassa valoverkon myynnistä ja kuntaliitosavustuksesta.

Kankaanpää

Kankaanpään kaupunki on julkaissut ennakkotiedot vuoden 2022 tilinpäätöksestä. Ennusteen perusteella tilikauden ylijäämä on muodostumassa ennakoitua suuremmaksi. Se on tämänhetkisen arvion mukaan noin 3,4 miljoonaa euroa, kun joulukuussa sen arvioitiin jäävän 2,6 miljoonaan, tiedottaa Kankaanpää.

Ennakoitua suurempi ylijäämä johtuu muun muassa poistojen, valtionosuuksien, verotulojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen talousarviota paremmasta toteutumisesta.

Tilikauden tulos sisältää 1,7 miljoonaa euroa satunnaista tuottoa valoverkon myynnistä ja reilu miljoona euroa kuntaliitosavustusta.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toimintakate tulisi ennakkotiedon mukaan olemaan -83 miljoonaa euroa.

Mikäli lopullinen tulos tulee olemaan ennakoidun mukainen, tulee kaupungilla olemaan kertynyttä ylijäämää tilinpäätöksessä 2022 yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa, koska myös aiemmilta vuosilta on jäänyt noin 2 miljoonaa euroa ylijäämää.

Kankaanpään talous on viime vuosien kehityksen myötä kääntynyt kohti talouden tasapainoa. Ylijäämäisen tilinpäätöksen merkitys on kaupungin tulevien vuosien tasapainolle erittäin suuri, tiedotteessa todetaan.

Taloutta vahvistaneet erät, kuten kuntaliitosavustus ja kuntien suurempi verotulojen osuus tulevat poistumaan vuoden 2023 jälkeen.

Kuntataloudessa on tiedossa haastavia aikoja muun muassa inflaation, taantuman ja hyvinvointialueisiin siirtymisen takia. Myös kunta- ja hyvinvointialan palkkaneuvottelut ovat parasta aikaa meneillään.