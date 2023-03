Rauma

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on saanut tällä viikolla useita ilmoituksia huijausviesteistä, joissa taloyhtiön nimissä on lähetetty tekstiviesti, jossa peritään maksamatonta vuokraa ja ilmoitetaan samalla uudet maksutiedot. Viestejä on lähtenyt ihmisille myös Rauman kaupungin nimissä, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Siinä korostetaan, että Rauman kaupunki tai kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt eivät koskaan lähetä vuokralaisilleen tekstiviestejä vuokrasaatavia koskien.

Huijausviesteissä viestin vastaanottajalle ilmoitetaan, että tämän vuokra on edelleen maksamatta ja ilmoitetaan, että tilinumero, jolle maksu suoritetaan, on muuttunut esimerkiksi tietojärjestelmäpäivityksestä johtuen.

Viestien takana olevien rikollisten tavoitteena on saada viestin vastaanottaja suorittamaan maksu rikollisen hallinnoimalle tilille ja varastaa täten uhrin rahat. Viestien lähetykseen voidaan käyttää Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan myös muita viestintäkanavia.

Huijausyrityksistä suositellaan tekemään rikosilmoitus poliisille. Jos viestin vastaanottaja on ehtinyt suorittaa maksun huijauksessa olevalle tilinumerolle, kannattaa tämän olla välittömästi yhteydessä myös omaan pankkiin ja yrittää estää tilisiirto.

Kaupungin nimissä tulleista huijausviesteistä pyydetään ilmoittamaan kaupungin isännöintiin, osoitteeseen isannointi@rauma.fi.

