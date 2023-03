Taimenten liikkuminen Kanalissa asettaa ruoppaukselle tarkan ajankohdan.

Rauma

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi torstaina Rauman kaupungille luvan keskustan läpi kulkevan Kanalin ruoppaukselle.

Ruoppauslupahakemus oli Avin puntaroitavana vuoden päivät.

Kanalin surkea jama on aiheuttanut Raumalla paljon keskustelua varsinkin kesäisin, jolloin se on kasvanut umpeen ja sen virtaus on olematon.

”Ruoppauksen kestoa on hankalaa etukäteen arvioida tarkkaan, mutta arvioisin, että siihen menee 4–6 viikkoa”, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila pohtii.

Aerila kertoo, että ruoppauksen suunnittelu alkoi välittömästi, kun tieto luvasta tuli.

Imuruoppaus tehdään Wännin sillan ja Pususillaksi kutsutun Vähämaanpuiston sillan väliselle alueelle.

Kanali on saastunut vuosikymmenten aikana ja sen pohjaan on muodostunut 1–1,5 metrin paksuinen sedimenttikerros. Avi antoi luvan kahden metrin paksun kerroksen poistamiseksi Kanalista.

Kanalissa liikkuvat taimenet, joten ruoppaus voidaan suorittaa vain kesäkuun puolivälin ja elokuun lopun välisenä aikana.

Kaupunki jätti hankkeesta kaksi lupahakemusta, varsinaisen ruoppauksen ja ruoppausmassan kuivatuksen lisäksi haettiin lupaa massojen välivarastoinnille.

Saastunut sedimentti imetään geotuubeihin, joissa se kuivatetaan polymeerien avulla. Materiaalin täytyy olla kunnolla kuivanut, jotta se voidaan kuljettaa eteenpäin.

Geotuubeille pitää myös rakentaa välivarastointikenttä ennen varsinaista ruoppausta.

Tutkimusten perusteella alueelta ruopattavaa massa on niin pilaantunutta, että sitä ei voi läjittää mereen.

Avin päätöksestä voi valittaa kuukauden ajan.