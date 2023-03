Seuraavaksi odotellaan jo töyhtöhyyppiä ja kottaraisia.

Satakunta

Kevät on lyönyt ensitahdit myös lintumaailmaan. Tiaiset ovat aloitelleet jo kevätlauluaan. Myös talvehtivien mustarastaiden lauluharjoituksia on kuultu eri puolilla. Samoin pöllöt ovat olleet jo äänessä.

Muuttolintujen paluu on alkanut odotetusti. Leudon talven vuoksi on tosin ollut vaikeaa määrittää, mikä lintu on ollut jo muuttava, mikä taas talvehtinut. Selkämeri on maakunnan edustalla ollut koko talven sulana, mikä on tarjonnut monille vesilinnuille ja lokeille helpot oltavat.

Tutuista kevääntuojista ensimmäiset kiurut nähtiin viime maanantaina Luvian Luvianlahdella ja Porin Kyläsaaressa. Muutolta saapuneiksi mustavariksiksi tulkittiin Porissa Käppärän hautausmaalla viime keskiviikkona havaitut kahdeksan yksilöä ja Kokemäenjoen suistossa samana päivänä muuttaneet kaksi mustavarista. Laji myös talvehti Porissa muutaman yksilön voimin.

Kyhmy- ja laulujoutsenista on tehty myös ensimmäiset muuttohavainnot. Porin Viasvedellä 21. helmikuuta pohjoiseen painellut hiirihaukka on tulkittu muutolta saapuneeksi, vaikka muutamia hiirihaukkoja on myös talvehtinut maakunnassa.

Vesilinnuista muutolla on nähty ainakin pilkkasiipiä, alleja ja tukkasotkia. Ensimmäinen haahka havaittiin Porin Tahkoluodossa viime sunnuntaina. Samana päivänä Euran Kyydämäessä sinisorsaparvesta löydetty haapana saattaa olla muuttava, vaikka kovin aikaiselta havainto tuntuu.

Ensimmäinen merihanhi muutti viime tiistaina Porin Mäntyluodossa, tosin nokka osoitti vielä etelän suuntaan. Pikkulinnuista havaintoja on kiurun ja mustarastaiden lisäksi myös muuttavista pulmusista. Laji on myös tuttuun tapaan talvehtinut. Suurimmat parvet on havaittu Nakkilan Leistilänjärvellä ja Porin Yyterissä.

Muuton edistymiseen vaikuttaa nyt paljolti säätila. Tuleville päiville on luvattu jälleen kylmenevää, joten muuttajat jäävät todennäköisesti odottelemaan seuraavaa lämpöaaltoa jonnekin etelämmäksi. Silloin on sitten luvassa jo koko joukko uusia muuttajia, ainakin töyhtöhyypät ja kottaraiset ovat odotuslistalla.

Fakta Kevään ensimmäiset muuttajat 20.2: kyhmyjoutsen, tukkasotka, naakka. 21.2: hiirihaukka, mustarastas. 22.2: maakotka. 26.2: haahka. 27.2: laulujoutsen, pilkkasiipi, alli, uuttukyyhky, kiuru, pulmunen. 28.2: merihanhi. 1.3: mustavaris. Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.

