Satakuntalaisyrityksille selvästi vähemmän rahaa Finnveralta kuin vuotta aiemmin

Vuonna 2022 satakuntalaisyrityksille myönnettiin rahoitusta 52 miljoonaa euroa.

Teollisuuden osuus Finnveran rahoituksesta on edelleen suurin, mutta ero muihin toimialoihin on Satakunnassa kaventunut.

Finnvera myönsi vuonna 2022 pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta Satakunnassa 52 miljoonaa euroa vuonna 2022. Edellisvuonna summa oli 87 miljoonaa. Alenema johtuu siitä, että vuonna 2021 myönnettiin yksittäisiä suuria käyttöpääomarahoituksia, jota viime vuonna ei tehty. Rahoituksen suuruus palasi näin koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

"Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan rahoituskysyntään on saattanut vaikuttaa korkotason nousu sekä rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen”, aluejohtaja Seija Pelkonen arvioi Finnveran tiedotteessa.

Myös toimialoittain tarkasteltuna Finnveran rahoitus on palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Teollisuuden osuus Satakunnassa jaetusta rahoituksesta on suurin, mutta ero muihin toimialoihin on kaventunut pandemian alun huipusta vuonna 2020.

Teollisuuden huippu rahoituksessa osui vuoteen 2021, jolloin metalliteollisuudessa oli suuria yksittäisiä toimitusten rahoituksia. Pitkään toimialoista kakkosena ollut liike-elämän palvelut putosi vuonna 2022 rahoituksen määrässä kaupan ja kuluttajapalvelujen taakse.

Satakunnassa Finnvera oli rahoittamassa 37 yrityksen omistajanvaihdosta, ja määrä kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia. Satakunnassa rahoitettujen omistajanvaihdosten määrä on viime vuosina vaihdellut 30–40 kappaleen välillä.