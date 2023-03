Main ContentPlaceholder

Satakunta | Varhaiskasvatus

”Päivähoitoon tullaan yhä pienempinä”: Varhaiskasvatukseen liittyvät huolet ovat samankaltaisia ympäri Satakuntaa – Katso täältä, mikä on oman kuntasi tilanne

Satakunnassa varhaiskasvatuksesta vastaavien suurin huoli on hoitajapula. Tämän lisäksi osassa kunnista taistellaan tilaongelmien kanssa. Monella paikkakunnalla huomionarvoista on, että alle kolmevuotiaiden lasten määrä on kasvussa.

Keväällä kaksi vuotta täyttävä Veikko Vähätalo on Merikarvian päiväkodin 1–2-vuotiaiden ryhmässä. Merikarvialla varhaiskasvatukseen tulevien lasten määrä on nousussa, vaikka syntyvyys on kunnassa pysynyt viime vuosina suhteellisen muuttumattomana.

Satakunta Merikarvian päiväkodin Muksula-rakennuksen kodinomaisessa tilassa tuoksuu ruoanlaitto. Muksulassa ovat päiväkodin kaikkein pienimmät lapset, ja pikkuisilla on nyt ruoka-aika. Siskonmakkarakeitto katoaa pikkuhiljaa lautasilta lasten suuhun kolmen aikuisen valvovan silmän alla. 12 lapsen ryhmästä on tänään paikalla kahdeksan eri-ikäistä taaperoa. Kaikki ovat yksivuotiaita. Osa heistä täyttää kaksi ihan muutaman viikon kuluttua.