Tiilimäen viimeiset sotainvalidit muuttavat Pormestarinluotoon

Samalla päättyy sotaveteraanien laitoskuntoutus Porissa.

Porin Tiilimäellä koetaan kevään aikana yhden ajanjakson loppu, kun sotainvalidien hoitopalvelut siirtyvät Länsi-Suomen Diakonialaitokselta Ruskatalojen Palveluyhdistykselle.

Samalla 15 sotainvalidin ja sotaveteraanin hoitopaikka siirtyy Pormestarinluotoon.

Diakonin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Sanna-Mari Pudas-Tähkä kuvaa tilannetta haikeaksi. Diakon on hoitanut sotainvalideja vuodesta 1986.

”Tilanne ei ole meillekään helppo. Olisimme halunneet hoitaa loppuun saakka, mutta meidän on tunnustettava taloudelliset realiteetit”.

Sotiemme veteraanien keski-ikä on 97 vuotta. Sotainvalideja on Satakunnassa enää noin 30.

Määrän vähentyessä Diakonin ei ole enää mahdollista jatkaa ympärivuorokautista hoito- ja kuntoutuspalvelua. Hyvän hoidon turvaamiseksi valikoitui Ruskatalojen Palveluyhdistys ry.

Pudas-Tähkän mukaan Ruskataloilla on pitkä kokemus ikäihmisten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja paljon hoitopaikkoja, mikä turvaa vähenevän sotainvalidien hoidon jatkuvuuden.

”Meille on kunnia-asia hoitaa sotiemme veteraanit loppuun asti”, sanoo Ruskatalojen toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.

Myös valtiokonttori on yhteistyön hyväksynyt.

Pudas-Tähkän mukaan sotainvalidien siirto uuteen kotiin tehdään mahdollisimman lempeästi niin, että myös osa Diakonin henkilökunnasta siirtyy Ruskakotiin.

Asiasta on jo tiedotettu asukkaille ja heidän omaisilleen.

”Aika tyynesti he suhtautuivat. He ottavat asiat asioina. He ovat nähneet elämässä paljon. Toki monenlaisia tunteita risteilee.”

Sotainvalidien muuton yhteydessä päättyy veteraanien laitoskuntoutus Porissa. Laitoskuntoutusta tarvitsevat sotaveteraanit ohjataan jatkossa lähimpiin veteraanien kuntoutusta tarjoaviin kuntoutuskeskuksiin, jotka sijaitsevat Laitilassa, Kristiinankaupungissa ja Tampereella.

Veteraanien avokuntoutus ja neuvontapalvelu jatkuvat Diakonin tiloissa Tiilimäellä.