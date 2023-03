Nato-tukikohdan sijoittaminen Satakuntaan jakaa rajusti puolueiden mielipiteet – Näin vaalikoneeseen on vastattu

Selvimmin Nato-tukikohtaa Satakuntaan kannattaa Kokoomus.

Satakunnan Kansan vaalikoneeseen on vastannut yli 100 vaalipiiristä eduskuntaan pyrkivää ehdokasta. Otos on varsin kattava, sillä kaikkiaan ehdokkaita Satakunnassa on 124. Käymme läpi joitakin Satakuntaa koskevia vaalikoneen väittämiä ja selvitämme, miten puolueet ovat kokonaisuutena vastanneet.

Satakuntaa koskevissa väitteissä suurin hajonta syntyi, kun väite kuului: ”Porin lentokenttä, satama ja pelastusharjoitusalue muodostavat kokonaisuuden, johon pitää tavoitella Nato-tukikohtaa.”

Vastausdatan perusteella selvimmin Nato-tukikohtaa Satakuntaan hamuavat kokoomusehdokkaat. Eniten tukikohdan tavoittelua vastustavat puolestaan vasemmistoliiton ehdokkaat.

Kokoomuksen lisäksi tukikohdan tavoittelun kannalla Liike Nytin ja Rkp:n ehdokkaat. Vasemmistoliiton lisäksi tukikohtaa vastaan ovat etenkin vapauden liitto ja kristillisdemokraatit.

Kokoomuksen Jouni Lehtimäki antaa selväsanaisen tukensa maakunnan Nato-tukikohdalle:

”Satakunta Nato-yhteensopivine lentokenttineen ja satamineen sekä varuskuntineen olisi luonnollinen sijoituspaikka.”

Mikko Korpela (kok.) sekä Matias Marttinen (kok.) muistuttavat myös Porin prikaatin toiminnoista. Korpela ehdottaa tukikohtaa kotipaikkakuntansa Kankaanpään Niinisaloon ja Marttinen puolestaan muistuttaa Porin prikaatin kansainvälisyydestä.

”Porin Prikaatin kansainväliset toiminnot vahvistavat edelleen perusteita sijoittaa Naton toimintoja maakuntaamme”, Marttinen kirjoittaa.

Vankasti tukikohtaa vastustavien vasemmistoliittolaisten joukossa perustelut ovat suurimmalta osin hyvin lyhyitä toteamuksia siitä, että tukikohtaa ei Satakuntaan haluta.

Raumalaisehdokas Sanna Nylander (vas.) muistuttaa puolustusmenojen rajoittamisesta.

”Ei pysyvää Nato-tukikohtaa Suomeen. Suomella ei ole syytä säästää puolustusmenoista, mutta niitä ei pidä myöskään kasvattaa ilman perusteltua ja todennettua tarvetta.”

”Suomen puolustuksen tulee jatkossakin perustua ensisijaisesti omaan kansalliseen puolustukseen”, niin ikään vasemmistoliiton listalta eduskuntaan pyrkivä nakkilalainen Eero Rantala puolestaan vastaa.