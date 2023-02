Kokemäen hallintojohtaja Essi Piirojärvi sai uuden työpaikan Uudeltamaalta

Piirojärvi ehti toimia Kokemäen hallintojohtajana kolme vuotta.

Kokemäen kaupungin hallintojohtaja Essi Piirojärvi on valittu Vihdin kunnan hallintojohtajaksi. Vihdin kunnanhallitus päätti asiasta maanantai-iltana pitämässään kokouksessa.

Virkaa haki 18 henkilöä, joista 16 täytti kelpoisuusehdot. Piirojärvi valittiin ensin haastatteluun yhdeksän muun hakijan kanssa. Eilisiltana Vihdin kunnanhallitus haastatteli vielä hänet ja toisen loppusuoralle edenneen hakijan. Kunnanhallitus valitsi lopulta Piirojärven tehtävään yksimielisesti.

Piirojärvi kertoo hakeneensa hallintojohtajan virkaa Vihdistä, koska hänellä on paljon yhteyksiä Uudellemaalle. Hän on kotoisin Tuusulasta ja hänen puolisonsakin on Uudeltamaalta kotoisin.

Piirojärvi ei vielä tiedä, milloin aloittaa Vihdissä, mutta arvelee uuden työ alkavan kevään aikana.

”Ensin tässä on odoteltava, että päätöksestä tulee lainvoimainen”, hän toteaa.

Piirojärvi aloitti Kokemäen kaupungin palveluksessa toukokuussa 2019 hallintosuunnittelijana ja jatkoi töitään saman vuoden syyskuussa työllisyyspalvelupäällikkönä. Tammikuussa 2020 hän valmistui hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta ja helmikuussa samana vuonna hänet valittiin Kokemäen hallintojohtajaksi.

Vihdin kunta sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Helsingin seutukunnassa. Vihdissä on noin 29 000 asukasta.