Suomi-Areena Porissa ainakin kesään 2024 – Tapahtumaan tulossa merkittäviä uudistuksia

Suomi-Areena järjestetään tulevana kesänä ensimmäistä kertaa jo kesäkuussa.

Suomi-Areena toteutuu Porissa myös kesällä 2024, tapahtuman järjestäjät tiedottavat. Käyttöön otettiin nykyisen sopimuksen optiovuosi, mikä antaa aikaa pohtia tapahtuman tulevaisuuden suuntaa.

MTV Oy:n ja Porin kaupungin yhdessä toteuttama tapahtuma järjestetään kesällä 2023 ensimmäistä kertaa jo kesäkuussa. Suomi-Areenaa halutaan uudistaa merkittävästi tulevina vuosina.

MTV ja Porin kaupunki tutkivat mahdollisuuksia löytää rinnalleen uutta järjestäjätahoa, joka täydentää nykyistä osaamista.

"Tulevalle kesälle 2023 ohjelmaa rakentamaan on hakenut todella paljon organisaatioita, ja kiinnostus yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitämiseen on vahva. Optiovuoden avulla varmistamme, että keskustelu jatkuu saumattomasti, ennen kuin teemme ratkaisuja siitä, millainen kokonaisuus on tulevaisuuden Suomi-Areena", kertoo tapahtuman vastaava tuottaja Johanna Tonttila MTV:ltä.

Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku puolestaan kiittää tiedotteessa MTV:tä sitoutumisesta Poriin.

"Sitoudumme antamaan kaikkemme tapahtuman kehittämiseksi ja uudistamiseksi niin, että kumppanit ja vieraat kokevat tapahtuman omakseen vuodesta toiseen", Kilkku lupaa.