Köyliönjärven jäälle tehty potkukelkkailurata on ollut jo vuosien ajan suosittu talvikohde myös Säkylän ulkopuolisille. Tänä vuonna potkukelkkoja on lainattavissa aiempia vuosia vähemmän ja myös rata on lyhyempi, kun toinen radan ylläpitäjätaho pitää välivuotta.