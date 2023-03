Turvapuhelimien hinnat muuttuivat: Yöllä tehty hälytys on nyt kalliimpaa kuin päivällä – ”Riski, että avunpyyntöä lykätään”

Turvapuhelinpalvelujen hinnat muuttuvat Satakunnan hyvinvointialueella 1. toukokuuta alkaen. Uuden hinnoittelun mukaan avun soittaminen turvapuhelimen avulla on kalliimpaa yöllä kuin päivällä.

Turvapuhelinpalvelujen maksut ihmetyttivät lukijaamme taannoin Satakunnan Kansan tekstareissa.

Toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien hyvinvointialueen turvapuhelinpalvelun maksut muuttuvat, jolloin kuukausihinta on koko alueella 45 euroa. Auttajan hälyttäminen paikalle maksaa tähän lisäksi 18 euroa kello 7–22 välillä ja 35 euroa kello 22–7. Yöllä tehdyn hälytyksen hinta on siis lähes kaksinkertainen päivällä tehtyyn verrattuna.

Asiaa kommentoi Satakunnan hyvinvointialueen erityis-ja sairaalapalveluiden toimialueen ylilääkäri Katriina Lähteenmäki.

Onko Satakunnan hyvinvointialueella tehty päätöksiä turvapuhelimien maksujen nostosta?

”Turvapuhelinpalvelun maksut päätettiin samaan aikaan, kun hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti uusista asiakas- ja potilasmaksuista joulukuussa.”

Miksi päätöksiä on tehty?

”Hyvinvointialueella asiakas- ja potilasmaksuja on harmonisoitu.”

Millaisia haasteita maksujen määrittämisessä on ollut?

”Satakunnan kunnat ovat järjestäneet turvapuhelinpalveluja hyvin eri tavoin. Täällä on ollut melkeinpä yhtä monta erilaista tapaa tarjota tätä palvelua kuin on kuntiakin.

Jo palvelussa käytettyjä laitteistoja on ollut useampia. Myös se, minne turvapuhelimista lähteneet soitot ovat menneet sekä se tapa, miten auttajakäynnit on suoritettu, ovat eronneet toisistaan kunnittain. Auttajakäyntejä ovat tehneet vaihdellen kunnan kotihoidon työntekijät tai muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Muutamassa kunnassa palvelua on tuottanut yksityinen kotihoito tai yksityinen ambulanssipalvelu.

Kaikkia tapoja ei tietenkään ole voitu nopealla aikataululla harmonisoida. Hyvinvointialueen turvapuhelinpalvelut on tarkoitus yhdenmukaistaa tämän vuoden aikana.”

Miten päätös eroaa Porin perusturva-alueen aiemmasta hinnoittelusta?

”Porin perusturvan eli Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueella maksuja muutettiin viime vuoden marraskuussa. Aiemmin 45 euron kuukausimaksuun oli kuulunut kaksi auttajakäyntiä. Silloin uudessa mallissa kuukausimaksu aleni 38 euroon, mutta kaikki auttajakäynnit muuttuivat 25 euron hintaisiksi eikä kuukausimaksuun siis enää sisältynyt niitä.”

Millaisia maksut ovat olleet ennen eri kuntayhtymissä Satakunnassa?

”Tästä minulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta palvelun kuukausimaksut ovat olleet monessa paikkaa reilun 30 euron ja 40 euron välillä. Auttajakäyntien hinnoissa on ollut isoakin vaihtelua.”

Miksi maksut eroavat vuorokauden ajan mukaan?

”En osaa sanoa, miksi tällainen päätös tehtiin. Käsittääkseni tällaista ei ole ollut missään kunnassa aiemmin.”

Oletteko pohtineet riskiä, että asiakas lykkää akuuttia avunpyyntöä halvempaa hälytyshintaa odotellen?

”Kyllä. Toinen huolemme on, ettei turvapuhelinta oteta lainkaan tai se irtisanotaan kustannusten takia.”

Kuinka monta ihmistä asia koskee?

”Koko Satakunnassa turvapuhelimia on ollut viime vuonna käytössä noin 3 500 kappaletta, joista noin 1 300 Porin perusturvan alueella. Turvapuhelinpalvelut vähentävät ensihoidon ja päivystyksen kuormitusta. Ilman turvapuhelinta asiakkaat soittavat hädän tullen ensisijaisesti hätänumeroon.”

Oletteko saaneet uusista maksukäytännöistä palautetta asiakkailta tai heidän omaisiltaan?

”Valtaosa palautteesta on varmasti annettu suoraan turvapuhelinpalveluiden henkilöstölle. Porin alueelta tiedän, että toista kymmentä ihmistä on irtisanonut palvelun nousseen hinnan takia.”