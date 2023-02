Lapset kertovat valehdelleensa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän väitetyistä seksuaalirikoksista. Mitään rikoksia ei heidän mukaansa tapahtunut. Auer ja mies tuomittiin vuonna 2013 pitkiin vankeusrangaistuksiin, mutta nyt he pyytävät korkeinta oikeutta purkamaan tuomiot.

Media on seurannut Anneli Auerin oikeustapausten käänteitä tiiviisti vuosien varrella.

”Mitään ei tapahtunut. Ei ne tehnyt meille mitään”, sanoo nuori nainen videolla.

”Toi kuulostaa aivan sairaalta, ei sitä todellakaan tapahtunut.”

Puhuja on Anneli Auerin nuorin lapsi. Hän on nyt 18-vuotias, ja hän puhuu videolla vakavista rikoksista, joista hänen äitinsä ja tämän entinen miesystävä on tuomittu.