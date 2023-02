Merikarvia

Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival on neuvotellut Krookan Plassin toiminnan jatkumiseen liittyvän yhteistyösopimuksen The Merry Monk Reposaari Oy:n kanssa. Yritystilan vuokra on 1 200 euroa vuodessa. Sopimus tulee Merikarvian kunnanhallituksen hyväksyttäväksi maanantai-iltana.

Merry Monk on kolmen vuoden ajan hoitanut Rantahuoneen ravintolaliiketoimintaa ja kehittää siihen liittyvää palvelukokonaisuutta edelleen. Sen lisäksi yritys on vastannut Merikarvian leirintäalueen liiketoiminnasta kahden vuoden ajan.

Kunnan kokemus yhteistyöstä yrityksen kanssa on erittäin myönteinen. The Merry Monk Reposaari Oy:n kotipaikka on Merikarvia.

Kunnanjohtaja on sopinut Krookan Plassin edellisen yrittäjän kanssa siitä, että kunnalla on täysi oikeus veloituksetta hyödyntää itse ja luovuttaa Krookan Plassi -nimi ja brändi yhteistyöyritysten käyttöön.

Merikarvian kunta rakennutti rantakahvilan Krookkaan vuonna 2021. Rantakahvila kattoterasseineen on koottu konteista. Rakennelmassa on lisäksi erilaisten urheiluvälineiden, kuten SUP-lautojen ja polkupyörien itsepalveluvuokraamo.

Ensimmäiset kaksi kesää Krookan Plassia veti yrittäjä Jenni Nurmi. Yritys huolehti myös sataman polttoainejakelusta.

Yritys kuitenkin luopui polttoainejakelusta, koska yhtiö sai kaikilta polttoainejakeluun liittyviltä palvelutarjoajilta ilmoituksen palveluhintojen korottamisesta ja palveluehtojen kiristymisestä. Yrittäjä ilmoittikin kunnalle, ettei jakelutoiminnan jatkumiselle kannattavana ole edellytyksiä.

Merry Monk ei ota hoitaakseen sataman polttoaineen jakelua. Kunta jatkaa erikseen neuvotteluja Krookan venesataman polttoainejakeluratkaisun löytämiseksi.