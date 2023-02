Entisöijä kunnosti piikkilangankiristäjän, mutta purki sen saman tien – Pian alkuperäisen moottorin tilalla on jotain aivan muuta

Jos kaikki menee nappiin on entisöijän Valmet uudessa uskossa vielä kevään aikana.

Ajoneuvoharrastajan paja ei kylmene talvellakaan. Entisen puusepänverstaan lautakuivaamo on kuin tehty entisöijän pajaksi. Kun seinissä on kaksi kerrosta tiiltä ja niiden välissä eriste, pysyy verstas kohtuullisella lämmittämisellä koko ajan lämpimän puolella. Tänne Arto Karajas suuntaa joka aamu, oli sitten arki tai pyhä. Kokemäen Huivoonniemessä sijaitsevassa rakennuksessa on entisöity monta autoa ja muitakin kulkuneuvoja.