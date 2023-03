Jenni ja Timi Ahti kertoivat kokemuksistaan Nakkilan erityisopetuksesta Satakunnan Kansassa viime lokakuussa. He esittelivät myös perheen kanoja, joiden ruokkiminen on ollut Timin vastuulla. Nyt tilanne on edennyt Nakkilassa siihen pisteeseen, että Timille haetaan todennäköisesti koulupaikkaa Jyväskylästä ensi syksyksi.