Hyvinvointialue rekrytoi 25 sairaanhoitajaa Sambiasta

Hyvinvointialue pyrkii paikkaamaan henkilöstövajetta kansainvälisillä rekrytoinneilla.

Satakunta

Satakunnan hyvinvointialue on rekrytoimassa 25 hoitajaa eteläisessä Afrikassa sijaitsevasta Sambian tasavallasta.

Asia käy ilmi hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhilan (sd.) tekemästä viranhaltijapäätöksestä, jossa hyvinvointialue sitoutuu maksamaan rekrytoitavien oleskelulupien käsittelymaksut.

Työsopimukset on tarkoitus solmia hiihtolomaviikon aikana, jolloin uudet tekijät pääsevät aloittamaan toukokuussa.

Hyvinvointialueen järjestämisjohtaja Marika Lanne kertoo, että kyse on valmiiksi koulutetusta työvoimasta.

”Heillä on sairaanhoitajan koulutus paikallisesta yliopistosta. He tulevat oppisopimuskoulutukseen ja tekevät ensi alkuun hoiva-avustajan opintoja. Jos lähtötaso on riittävä, niin myös lähihoitajakoulutus on mahdollista”, Lanne kertoo.

Kyseessä on valtion rahoituksella toteutettava Winnovan hanke, jolla haetaan ratkaisua hoiva-alan henkilöstöpulaan.

Lannen mukaan hyvinvointialue on kiinnostunut jatkossa ottamaan enemmänkin väkeä, jos kokemukset ovat hyviä.

”Meillä on tällä hetkellä useamman sadan työntekijän vaje. Me tarvitsemme kansainvälistä rekrytointia, koska Suomen sisällä tämä on ihan nollasummapeliä.”