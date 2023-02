Kaupunki siirtää 1,8 miljoonan euron rakennusinvestoinnin Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n hoidettavaksi.

Rauma

Meriteollisuuspuiston uutta, 1 000 henkilölle suunniteltua väestönsuojaa ei rakennetakaan Rauman kaupungin suoraan omistukseen eikä kaupungin investointina.

Rauman kaupunginhallitus kaupunginhallitus pysäytti esityksen 1,8 miljoonan euron investointimäärärahan varauksesta kuluvan vuoden talousarvioon.

Väestönsuojan rakentaminen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) toteaa, että investointia on syytä valmistella samoin periaattein kuin muita meriteollisuuspuiston rakennushankkeita.

”Suunnitelmana on, että investointi tulee Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n lukuun. Kaupunki voi olla mukana yhtiönsä rahoituksen tukena ja takaajana”, Leppikorpi sanoo.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti uuden marssijärjestyksen ja asian palautuksen uuteen valmisteluun.

Rauman teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1,8 miljoonan euron määrärahaesitystä väestönsuojan rakentamisesta Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n ja alueen yritysten käyttöön.

Meriteollisuuskiinteistöt Oy on kaupungin omistama yhtiö, joka omistaa ja hallinnoi meriteollisuuspuistoa ja sen kiinteistöjä.

Kaupungin omistuksessa oleva nykyinen väestönsuoja on viranomaistarkastuksessa todettu tiloiltaan riittämättömäksi ja teknisesti vanhentuneeksi. Meriteollisuuspuiston kallioalueen luolaston osana oleva suojatila on rakennettu 1960-luvulla, ja se on mitoitettu 373 henkilölle.

Nykyinen väestönsuoja sijaitsee kallioalueella, joka on suunniteltu tasattavaksi tonttialueeksi. Kallioalueella on kuitenkin riittävästi valmiiksi louhittua luolastoa, johon 1 000 henkilölle suunniteltu uusi väestönsuoja voidaan rakentaa ja varustaa.

Uuden väestönsuojan käyttöön ja kulujen kattamiseen ovat sitoutuneet telakan monitoimihallin omistava Kiinteistö Oy Suojantie 5 ja Kongsberg Maritime Oy.

Monitoimihalliyhtiön pääosakkaana on Rauman kaupunki ja halliyhtiön vuokralaisena on telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy. Juuri valmistuneessa hallissa rakennetaan merivoimien tilaamat korvetit.