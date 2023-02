Kaupunginhallitukselta yksimielinen esitys valtuustolle tukisopimuksesta.

Rauman kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 27. helmikuuta yhteistyö- ja tukisopimusta Turun yliopiston kanssa. Seminaarinmäen opettajankoulutuksen jatkumisen turvaava sopimus on jo hyväksytty yliopiston hallituksessa.

Rauma

Opettajankoulutuksen jatkumisen Raumalla turvaava sopimus on etenemässä pikatahtia päätöksentekoon. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Turun yliopiston kanssa neuvotellun yhteistyösopimuksen hyväksymistä.

Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) sanoo yhteistyösopimuksen valmistelun ja päätöksenteon edenneen yksimielisesti. Tästä linjasta poikkeavia puheenvuoroja ei ole esitetty.

Leppikorpi ennakoi myös valtuuston päätöksenteon olevan yksituumaista.

”Tavoitteemme on saada sopimus maaliin ja päätetyksi mahdollisimman nopeasti”, hän lisää.

Yhteistyösopimuksella Turun yliopisto sitoutuu jatkamaan kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan opettajankoulutuslaitoksen toimintaa Raumalla nykyisessä laajuudessaan. Rauma puolestaan sitoutuu tukemaan Seminaarinmäen opettajankoulutuksen jatkumista ja kehittämistä vuosittain 1,25 miljoonan euron tukisummalla. Tuki on sidottu ansiotasoindeksiin 70 prosentin osuudelta ja 30 prosentin osuudelta kiinteistön ylläpidon kustannuksiin.

Lisäksi osana sopimusta on Turun yliopiston tytäryhtiön harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi Oy:n toiminnan ja päiväkotikiinteistön siirto Rauman kaupungille viimeistään kuluvan vuoden lopussa. Päiväkotitoiminnasta ja kiinteistökaupasta neuvotellaan eri sopimukset. Pikkunorssissa on 101 lasta hoidossa ja henkilökuntaa on 25.

Sopimus on voimassa määräaikaisesti vuoteen 2033 eli kymmenen vuotta. Sen jälkeen sopimuksen voimassaolo jatkuu toistaiseksi voimassa olevana siten, että irtisanomisaika on viisi vuotta.

Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajankohta olisi siten 1. tammikuuta 2034 ja sen johdosta sopimus päättyisi vuoden 2038 lopussa.

Yliopiston hallituksen 14. helmikuuta hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan yliopisto sitoutuu harjoittamaan ja kehittämään Raumalla tutkintoon johtavaa yliopisto-opetusta ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa.

Toiminnan laajuuden perustasona pidetään opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella lukuvuonna 2022–2023 harjoittamaa toimintaa. Toiminnan olennaisista muutoksista on sopimukseen kirjattu neuvotteluvelvoite osapuolten kesken ja muutoksia voidaan tehdä yhteisellä päätöksellä.

Seminaarinmäellä koulutetaan luokanopettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia sekä käsityön aineenopettajia. Kaupunginhallituksen 19. helmikuuta kokousesityslistaan on kirjattuna Rauman kampuksen nykyiseksi opettajaopiskelijoiden määräksi runsaat 1 200 Henkilökuntaa opettajankoulutuksessa on yhteensä 75.

Opettajankoulutuslaitoksen Normaalikoulussa, joka toimii yhtenäiskouluna, on 304 oppilasta ja henkilökuntaa 43.

Kampuksen eri yksiköiden menobudjetti on yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Rauman kaupunki ottaa kantaakseen kustannuksista 10–11 prosentin osuuden.

Satakuntaliiton laatiman aluetaloudellisen selvityksen mukaan Rauman opettajankoulutuslaitoksen toiminnan välitön vaikutus talouden kysyntään on 11,8 miljoonaa euroa ja kokonaisvaikutus Satakunnan bruttokansantuotteeseen on noin 16,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Porin yliopistokeskuksen vastaavat talousluvut ovat 10,5 miljoonaa euroa välittömänä kysyntänä ja 14,8 miljoonaa euroa bruttokansantuotteena.