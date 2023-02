Uusi luolasuoja korvaa nykyisen vanhentuneen ja pienen väestönsuojan.

Meriteollisuuspuiston kalliota louhittiin helmikuussa 2021 telakan monitoimihallia varten. Kallioalueella on käytettävissä jo valmiina olevia luolastoa väestösuojan rakentamista varten.

Rauma

Meriteollisuuspuiston investointeihin tarvitaan jälleen Rauman kaupungin vetoapua ja rahoitusta.

Kaupunginhallitus käsittelee tulevan maanantain kokouksessaan 1,8 miljoonan euron määrärahaesitystä kaupunginvaltuustolle uuden väestösuojan rakentamiseen Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n (RMTK) ja alueen yritysten käyttöön.

Kaupungin omistuksessa oleva nykyinen väestösuoja on viranomaistarkastuksessa todettu tiloiltaan riittämättömäksi ja teknisesti vanhentuneeksi. Meriteollisuuspuiston kallioalueen luolaston osana oleva suojatila on rakennettu 1960-luvulla, ja se on mitoitettu 373 henkilölle.

Nykyinen väestösuoja sijaitsee kallioalueella, joka on suunniteltu tasattavaksi tonttialueeksi. Kallioalueella on kuitenkin riittävästi valmiiksi louhittua luolastoa, johon 1 000 henkilölle suunniteltu uusi väestönsuoja voidaan rakentaa ja varustaa.

Investointiesityksen laatinut Rauman teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto sanoo arviona olevan, että kalliosuojan rakentaminen maksaa olennaisesti vähemmän kuin erillisten, maan päälle tehtävien suojarakennusten pystyttäminen. Luolasuojan rakentamisen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa.

Uuden väestönsuojan käyttöön ja kulujen kattamiseen ovat sitoutuneet telakan monitoimihallin omistava Kiinteistö Oy Suojantie 5 ja Kongsberg Maritime Oy.

Monitoimihalliyhtiön pääosakkaana on Rauman kaupunki ja halliyhtiön vuokralaisena on telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy. Juuri valmistuneessa hallissa rakennetaan merivoimien tilaamat korvetit.

Tomi Suvannon mukaan uutta kalliosuojaa ryhdytään rakentamaan heti, kun rahoituspäätös varmistuu.