Kankaanpäässä päihdekuntoutuslaitoksen johtajana toimineella Heidi Viljasella on jyrkän kielteinen kanta viinien tuomisesta ruokakauppojen valikoimiin.

Heidi Viljanen ponnisti eduskuntaan Kankaanpään kunnallispolitiikasta. Nyt haussa on jatkopaikka toiselle kaudelle.

Kansanedustaja Heidi Viljanen (sd.) valmistautuu Kankaanpäässä ajomatkaan ilkeässä säässä. Vaikka räntää tulee taivaan täydeltä, on matka enemmän kuin pakollinen. Rauman työväenyhdistys täyttää 130 vuotta ja oman maakunnan kansanedustajalle on läsnäolo juhlassa pakollinen. Eikä vähiten senkään takia, että juuri Rauman seudulta on vapautunut maakuntajohtajaksi siirtyvän Kristiina Salosen viime eduskuntavaaleissa keräämä hurja yli 10 000 äänen potti.