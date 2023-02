Pori

Satakunnan Kansa sai yhteydenoton, jonka mukaan useat Porin Lavian yhtenäiskoulun oppilaat olisivat viime aikoina joutuneet taskuvarkauksien uhreiksi.

Yhteydenoton mukaan näpistyksiä olisi tapahtunut etenkin nyt helmikuussa. Oppilailta on varastettu rahaa naulakoissa olevien takkien ja reppujen taskuista ruoka- ja välituntien aikana. Oppilaan näkökulmasta rahaa on oltava mukana, sillä koululla toimii maksullinen välipalamyynti. Koulun käytävien valvontakamerat eivät ole toiminnassa, joka osittain mahdollistaa varkaudet, sillä kiinnijäämisen pelkoa ei ole.

Lavian yhtenäiskoulun rehtori Minna Korhonen tunnistaa ongelman.

”Tämä on ollut etenkin tämän viikon ikävä ilmiö. Varkauksia on tapahtunut tällä viikolla kuusi kappaletta. Tätä ennen on tullut ilmi joitakin tapauksia, kun oppilaan mukana ollut raha on kadonnut. Näissä ei ole ollut täyttä varmuutta, onko raha varastettu vai mennyt hukkaan”, Minna Korhonen kertoo.

Rehtorin mukaan koulun valvontajärjestelmän uupuminen johtuu järjestelmän uudistamisesta. Valvontakamerat on vaihdettu koulussa kauttaaltaan ja prosessi on kesken.

Valvontakamerat pitäisi saada käyttöön viimein tulevan hiihtoloman aikana.

”Kun lomalta palataan, on koko talossa sekä pihalla valvontakamerat toiminnassa. Se helpottaa huomattavasti tällaisten asioiden selvittämistä sekä toivottavasti hillitsee selkeästi näitä varkauksia.”

Oppilailta varastetut yksittäiset summat vaihtelevat muutamista euroista jopa kymmeniin euroihin. Minna Korhonen ei tiedä, onko varkauksista tehty jo rikosilmoituksia, mutta kehottaa kaikkia asianomaisia niin tekemään.

Kameroidenkin saavuttua ovat toimintaperiaatteet koulussa varkauksien takia muuttuneet.

”Tällaista ei ole ennen meidän koulussa ollut. Lapset ovat voineet huoletta jättää rahaa ja puhelimia taskuihinsa. Nyt lapsia on ohjeistettu pitämään rahat ja arvoesineet mukanaan, mutta varsinkin koulun pienempien keskuudessa tämä helposti unohtuu”, Korhonen kertoo.