Vuokranantaja on irtisanonut Cubuksen vuokrasopimuksen.

Tilaajille

Rauma

Raumalaisten nuorten aikuisten suosima vaateliike Cubus lopettaa toimintansa kauppakeskus Potkurissa.

Myymälä tyhjenee kesäkuun lopussa.

”Tämä on valitettavasti totta. Myynnillisesti Rauman Cubus on kärkikastia muiden Suomen Cubus-liikkeiden parissa. Meillä on paljon kanta-asiakkaita, ja myymälän tiimi on loistava. Kyllä tämä pahalta tuntuu, mutta tällaista liike-elämä on”, Rauman Cubuksen myymäläpäällikkö Riikka Robles toteaa.