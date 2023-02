Merkittävä työllistävä vaikutus Raumalla ja alihankkijoilla.

Rauma

Raumaster -konserniin kuuluva Raumaster Paper on saanut merkittävän laitetilauksen Stora Enson Oulun tehtaalle. Raumalaisyritys toimittaa uudistettavalle tehtaalle rullankäsittelyjärjestelmän. Stora Enso muuttaa vanhan paperikoneen pakkauskartonkikoneeksi.

Uudella rullankäsittelyjärjestelmällä korvataan Raumasterin noin 30 vuotta sitten paperitehtaalle toimittamat kuljettimet ja käsittelylaitteet tuotannosta varastointiin sekä rekkojen lastaukseen ja kuljetuskonttien automaattiseen lastaukseen. Osapuolet eivät julkista laitetoimituksen kauppasummaa.

”Kauppa on merkittävä molemmille osapuolille, ja on hienoa, että pitkä asiakassuhde jatkuu. Tällä kaupalla on merkittävä työllistämisvaikutus sekä oman henkilöstömme, että konepaja-alihankintojemme osalta. Projektin kotimaisuusaste on korkea. Arvioimme sen olevanvähintään 70 prosenttia”, Raumaster Paper Oy:n toimitusjohtaja Pekka Leino kertoo.

Rullankäsittelyjärjestelmän ensimmäinen vaihe toimitetaan syksyllä 2023 ja pääosa asennetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2024–2025.