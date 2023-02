Muun muassa Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä on tarjolla hiihtolomapuuhaa Porissa, också på svenska.

Pori

Talviloman aikana Porin kaupunki tarjoaa laajan valikoiman ajanviettomahdollisuuksia. Siirtyminen paikasta toiseen onnistuu maksutta Porin Linjojen vuoroilla 20.–26. helmikuuta, kaupunki muistuttaa tiedotteessaan.

Kirjastot

Porin pääkirjasto tarjoaa osan viikosta ohjattua kuvauspajaa talvimaisemissa. Ruosniemen kirjastossa Kennelliiton lukukoira Hani on tavattavissa 23.2. kello 15.30–16. Noormarkun kirjastossa alle 7-vuotiaat voivat vanhempien kanssa testata aarteenmetsästystaitojaan koko viikon ajan. Pihlavan kirjastossa pääsee 20.–25.2. Lasse-Maijan etsivätoimiston tietosuunnistukseen. Kirjastoilla järjestetään lisäksi satutuokioita.

Varttuneemmille kirjastot tarjoavat 21.2. kello 13–15 seniorikaraoken pääkirjastolla ja Noormarkun kirjastossa lukupiirin kello 16–17. Pääkirjastolla saa digiopastusta 23.2. kello 13–14.30. Lisätiedot kirjastojen tapahtumista: kirjasto.pori.fi/tapahtumat/.

Museot

Satakunnan Museossa, Rosenlew-museossa, Luontotalo Arkissa ja Korsmanin talossa on ohjelmaa 18.2.–5.3. Myös Poriginal-galleria on avoinna.

Museoissa järjestetään muun muassa salapoliisipeliä, pienoismallikerhoa, Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran lautapeliesittelyä, museobingoa, taidetyöpajaa, aikamatkaa vuoteen 1951. Lisätietoa pori.fi/vapaa-aika/kulttuuri/museot/.

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Talvilomaviikolla Kruunupäässä on esillä Syntetisaattoreiden maailma -näyttely. Keskuksen galleriassa on kaikille avoimet Färgbad-näyttelyn avajaiset 22.2. kello 17–19. Työpajoja on tarjolla pitkin viikkoa. Niiden teemat vaihtelevat merihirviöistä pehmolelujen muotokuviin ja valokuvakerhosta taidesarjakuvapajaan sekä lankamaalaukseen. Työpajoista löytyy lisätietoa Porin kaupungin verkkosivuilta.

23.2. on luvassa Färgbad-kuvakirjan värikylpytyöpajat. Työpajat ohjaa ruotsiksi värikylpyohjaaja Filippa Hella. Ne ovat osallistujille ilmaisia.

Liikuntamahdollisuuksia

Porin harjoitushallissa 20.–21.2. ilmaista mailallista ja mailatonta luistelua kello 10–13.

22.2. höntsää 5–9-luokkalaisille nuorille Urheilutalolla kello 14–17 palloilulajeissa salibandystä squashiin.

23.2. Mini-Pitkis 7–13-vuotiaille urheilutalolla kello 10–16. Lisätiedot ja ilmoittautuminen pitkissport.net.

24.2. Yyterin punaisella tuvalla kello 12–15 muun muassa fatbike-kokeilua, lumikenkiä, pulkkailua, frisbeegolfia ja patikointia. Nuotio kuumana, mukaan myös omat eväät.

26. helmikuuta Karhuhallissa Lasten Liikuntamaa kello 15–17. Osallistumismaksu 2 euroa/lapsi.

Wibit-rata Porin keskustan uimahallissa 18.–21.2. ja Meri-Porin uimahallissa 22.–26.2.