Juissi Bussin Jannik Tapiola (vas), Hermanni Hinssa (takana), Vilho Raekivi ja Emil Sundell ideoivat asiakkaiden mukana paikkaa vaihtavan bussikahvilan, jolla he toivovat työllistävänsä itsensä tulevana kesänä. Bussia ajamaan on lupautunut Sundellin isä. Ulvilan lukiossa opiskeleva nelikko on pohtinut, että asiakkaita löytyisi todennäköisesti ainakin Yyteristä, jonne suuntaa kauniina kesäpäivinä niin paikallisia kuin turistejakin. Bussilla voitaisiin hurauttaa myös erilaisiin kesätapahtumiin. ”Pohdimme pitkään mitä tekisimme, mutta sitten muistin, että Sundellilla on tarpeettomana yksi bussi, ja siihen voisi kehitellä jotain”, Emil Sundell kertoo.