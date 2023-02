Porin Herralahden urheilukentän parkkialueelle uusia sähköautojen latauspisteitä

Pori

Porin sähköautojen latausverkko on laajentunut kahdella uudella latausasemalla, jotka on asennettu helmikuun alkupuolella Herralahden kentän pysäköintialueelle Kuninkaanlahdenkadulla.

Porin kaupunki muistuttaa, että matkakeskuksen liepeillä olevalla Portinaukion pysäköintialueella Karjalankatu 1:ssä on myös yksi kaupungin latausasema. Se on Herralahden uusien pisteiden tavoin julkinen ja tarkoitettu yleiseen käyttöön, tiedotteessa todetaan.

Herralahden latauspisteiden toteutus otettiin huomioon jo pysäköintialueen suunnitelmissa vuonna 2020. Pori kertoo vastaavansa myös kansalaispalautteiden mukaiseen koettuun tarpeeseen.

Herralahden ja Portinaukion latausasemat ovat niin kutsuttuja keskinopeita, 22 kilowatin latausasemia. Molemmissa on sekä Type 2 -latauspistokkeet että suojakosketinpistokkeet kahdelle autolle. Portinaukion latausasema on mitoitettu kahdelle autolle ja siinä on Type 2 -latauspistoke.

Lataus maksetaan eParking-järjestelmän avulla. Lataussähkön asiakashinta on 0,15 euroa kilowattitunnilta.