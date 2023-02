Pulla on hyvä. Se on tuore, pehmeä ja sopivan kokoinen. Ei liian iso. Pullan laella lepää voisilmä ja melko runsaasti sokeria. Suutuntuma on miellyttävän lämpöinen.

Pullan on leiponut joko Susanna Hirsikangas tai Sanna Matintalo. Kaksikko toimii yrittäjinä lounas-kahvila Toripuodissa Huittisten torin laidalla. Huittisten ensimmäinen kuntakokous kokoontui samalla tontilla vuonna 1870. Silloin pöydässä ei tainnut olla pullaa.