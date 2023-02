Syksyllä 2023 käynnistyvään monimuotokoulutukseen 20 aloituspaikkaa.

Satakunta

Ammattikorkeakoulutason koulutus saa Satakuntaan laajennuksen elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutuksen. Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) uusi amk-insinöörien koulutuslinja avautuu syksyllä 2023 ja se on mukana kevään yhteishaussa 15.–30. maaliskuuta.

Syyskuussa alkavassa koulutuksessa on 20 aloituspaikkoja. Koulutus on kestoltaan 3,5–4 vuotta ja se on muodoltaan monimuoto-opetusta. Lähiopetuksen lisäksi koulutuksen osana ovat verkko-opintojaksot sekä harjoittelu- ja opinnäytejaksot elintarvikealan yrityksissä.

Insinöörikoulutus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä maakunnan elintarvikealan yritysten kanssa. Mukana kehitys- ja suunnitteluvaiheessa ovat olleet keskeiset seudun elintarvikealan yritykset Apetit, HKScan, Honkajoki Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Landeli Oy, Länsi-Kalkkuna Oy ja Sucros Oy sekä Länsirannikon koulutus Oy Winnova, Rauman kauppakamari ja Pyhäjärvi-instituutti.

Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tukenut koulutuksen suunnittelussa ja osa sisällöistä saadaan toteutettua yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.