Lautakunnan puheenjohtaja sanoo vaativansa muutosta virkamiesten esittämään ohjelmaan.

Pori

Porin maapoliittisessa ohjelmassa esitetään huomattavaa muutosta tonttien luovuttamisen ehtoihin.

Luonnosvaiheessa olevaan ohjelmatekstiin on kirjattu, että jatkossa tontit voidaan pääsääntöisesti luovuttaa vuokralaiselle vasta, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

Toisin sanoen tonttia ei enää saisi lunastaa itselleen suoraan edes hinnaston mukaisella taksalla. Sellaiselle rakentajalle, joka tietää ostavansa tontin, on siis tulossa huomattava lisäkulu.

Porin omakotitonttien hinnoittelu perustuu vyöhykemalliin. Tällä hetkellä tarjolla olevien vuosivuokra vaihtelee Metsämaan Katontekijäntien 378 eurosta Noormarkun Teerikallion 2 733 euroon.

Kolmen vuoden rakennusajalla ylimääräinen kustannus olisi jopa yli 8 000 euroa.

Ohjelmaa valmistellut maankäyttöinsinööri Hannu Lammi sanoo, että uuden käytännön avulla kaupunki voi paremmin vaikuttaa tonttien rakentumiseen luovutusehtojen mukaisesti.

Tavoitteena on, että lopputarkastukset tulisivat tehdyiksi nykyistä tehokkaammin.

”Samalla pystytään paremmin valvomaan mahdollista keinottelua kaupungin luovuttamilla tonteilla ja keventämään sopimusvalvontaa”, Lammi sanoo.

Vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen tontteja Pori on joutunut ostamaan takaisin tavanomaista enemmän.

”Mikäli rakennushanke syystä tai toisesta peruuntuu ja tontti palautetaan kaupungille, on vuokrasopimuksen irtisanominen kevyempi menettely molemmille osapuolille, kuin tontin ostaminen takaisin kaupungille.”

Lammi kertoo, että vastaava menettely on jo ollut olemassa yritystonttien osalta. Käytäntö on hänen mukaansa yleinen etenkin isoissa kaupungeissa kuten Lahdessa ja Kuopiossa sekä Raumalla.

Lammi arvelee, että muutokset eivät merkittävästi vaikuta tonttien kysyntään. Hänen mukaansa valtaosa tonteista luovutetaan jo nykyisin vuokraamalla.

”Käytännön laajentaminen koskemaan kaikkia tontteja ei merkittävästi muuta nykyistä tilannetta. Usein rakentajat arvostavat tontin vuokrausmahdollisuutta, ja tämä on koettu kaupungin eduksi suhteessa yksityisiin tontinmyyjiin.”

Ohjelma on parhaillaan kommentoitavana. Lammin mukaan aiheesta odotetaan keskustelua, joka voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mikael Ropo (kok.) sanoo, että ei ole tyytyväinen ohjelmaan ja tulee esittämään siihen muutosta, kunhan lautakunta saa paperin eteensä.

Ropon mielestä uusi käytäntö ei ole reilu ja saattaa karkottaa rakentajia muihin kuntiin kuten esimerkiksi Ulvilaan.

”Tämä on ihan hölmö ratkaisu, kun tontin hinta pitää maksaa vuokran päälle, eikä sitä kompensoida”, Ropo sanoo.

Kyseessä on järjestyksessään Porin historian kahdeksas maapoliittinen ohjelma. Edellinen on valmistunut vuonna 1999 ja sitä on päivitetty vuonna 2008.

Lopullisesti ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.