Kahdeksan kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö Keräämö näkee päivänvalon

Yhtiö järjestää kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelut perustajakunnissa.

Kotitalouksissa tapahtuva jätteiden huolellinen lajittelu on kaikille eduksi. Esimerkiksi energiajakeet saadaan näin hyvin hyötykäyttöön.

Satakunta

Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki ja Siikaisten kunta ovat päättäneet perustaa yhteisen jätehuoltoyhtiön. Keräämöksi nimitetty yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.2023. Palveluihin kuuluvat muun muassa Hangassuon jätekeskuksen hoitaminen, lajitteluasemien ja hyötyjätepisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto ja jäteneuvonta.

Kunnat sijoittavat tiedotteen mukaan yhtiöön jätemaksuista vuosien saatossa kertyneen 8,7 miljoonan euron ylijäämän. Pomarkun kunta tekee yhtiöön lisäsijoituksen, koska sen osalta ylijäämää ei ole kertynyt samassa suhteessa muiden kanssa.

Yhtiön liikevaihto on 5,6 miljoonaa euroa, mutta se kasvaa vuosina 2024–2025 pakkaus- ja biojätteiden siirtyessä yhtiön hoidettavaksi. Henkilöstöä yhtiössä on yhteensä 25..

Kunnallinen jätehuoltoyhtiö on velvollinen järjestämään taajamien asuintaloissa biojätteen erilliskeräyksen kesästä 2024 alkaen ja pakkausjätteiden erilliskeräyksen syksyllä 2023 kiinteistöille, joissa on asuntoja vähintään 5. Porin seudulla käytössä ollut kartonkipakkausten ja paperin yhteiskeräys päättyy ja jätejakeet on jatkossa kerättävä erikseen.