Vastaajana Satakunnan hyvinvointialueen vammaisten asumisen ja päiväaikaisten toimintojen palveluiden vastuualuejohtaja Sari Landvik.

Onko Satakunnan hyvinvointialueella tehty päätöksiä avotyötoiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahasta?

Avotyötoiminnan osalta työosuusraha on yhdenmukaistettu hyvinvointialueella. 12.12.2022 aluehallituksen päätöksen mukaan avotyöstä maksettava työosuusraha on 12 euroa/toimintapäivä. Avotyötoiminnassa olevia asiakkaita on noin 170.