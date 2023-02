Nuoret nahistelivat Puuvillan parkkipaikalla – kauppakeskus lisännyt vartiointia

Puuvillan kauppakeskus on mukana hankkeessa, jossa koulutetaan vartijoita kohtaamaan erityisesti nuoria.

Pori

Poliisi joutui rauhoittamaan kauppakeskus Puuvillan parkkipaikalla yhteen ottaneita nuoria lauantain vastaisena yönä. Alaikäisten nuorten epäillään syyllistyneen vahingontekoon ja pahoinpitelyyn.

Aiemmin päivällä nuorten tunteet kävivät kuumina Puuvillan sisätiloissa.

Kauppakeskusjohtaja Tiina Justénin mukaan korona-ajan seurauksena osaan nuoria on tullut levottomuutta, joka ajoittain näkyy myös kauppakeskuskäyttäytymisessä.

”Puuvilla on nuorten suosiossa ajanviettopaikkana varsinkin näin kylmään aikaan talvisin. Me olemme lisänneet vartiointia ja kannustaneet vartijoita kohtaamaan matalalla kynnyksellä nuorisoa ja ohjaamaan heitä nuorisotilaan. Siellä on koulutettuja nuoriso-ohjaajia.”

Puuvillan sisäpihalla sijaitseva nuorisotila Nuokka otettiin käyttöön kesällä. Nuorisotila on avoinna viitenä iltana viikossa avoimet ovet periaatteella.

Nuokassa työskentelee aina vähintään kaksi nuoriso-ohjaajaa. Tila tarjoaa nuorille muun muassa biljardin sekä pingiksen peluuta, musiikin kuuntelua ja lautapelejä.

Justénin mukaan nuorisotila on osoittautunut todella suosituksi. Toiminta on päihteetöntä, mikä ei ole kaikkien nuorten mieleen.

Justén toivoo, että myös vanhemmat katsoisivat sen perään, miten nuoret viettävät vapaa-aikaansa.

”Osalla nuoria on vaikeaa. Niihin ongelmiin meillä kauppakeskuksessa on mahdoton tarttua.”

Puuvillan kauppakeskuksen suunnitelmissa on aloittaa yhteistyössä vartiointiliikkeen ja Winnovan kanssa hanke, jossa koulutetaan vartijoita kohtaamaan erityisesti nuoria.