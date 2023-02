Ruosniemen vanhan päiväkodin ilkivalta jatkuu – rikosilmoitus tehty

Rakennuksessa on tehty ilkivaltaa, joka on vaarallista tekijöille itselleenkin.

Pori

Ruosniemen vuonna 2015 pois käytöstä jäänyt päiväkoti on jälleen joutunut ilkivallan kohteeksi, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Ylikyläntien ja Alikyläntien risteyksessä sijaitsevaan vanhaan kiinteistöön on kohdistunut päiväkotitoiminnan loppumisen jälkeen toistuvasti ilkivaltaa. Viime viikkoina häiriköinti on jälleen lisääntynyt ja päiväkodissa on käyty luvattomasti useita kertoja.

”Rakennukseen pääsy on pyritty kaupungin toimesta estämään, mutta tekijöillä on ollut mukana omia työkaluja, joilla tiloihin on menty sisälle. Kiinteiden rakenteiden tuhoamisen ja sisäpintojen sotkemisen lisäksi päiväkodissa on muun muassa katkottu sähköjä, rikottu lämpöpattereita ja kaukolämmön lämmönvaihdin sekä avattu kaukolämpöventtiileitä”, Porin kaupungin kiinteistömanageri Panu Gull kertoo.

Rakennuksen vaurioiden lisäksi huolta aiheuttaa myös ilkivallan tekijöiden oma turvallisuus.

”Pelkästään huonokuntoisessa rakennuksessa liikkumisessakin on jo omat riskinsä, mutta kuumasta vedestä aiheutuvat vammat ovat aivan oma lukunsa. Kaukolämmön tulovesi saattaa olla pakkaskelillä jopa yli sata-asteista, joten tällaisella toiminnalla voi olla todella vakavat seuraukset.”, sanoo puolestaan kiinteistöasiamies Juha Luoma.

Kiinteistössä on aloitettu vartiointi ja kaupunki on tehnyt toistuvasta ilkivallasta rikosilmoituksen. Mahdollisista silminnäkijähavainnoista voi ilmoittaa suoraan poliisille.

Tyhjillään olevalle vanhalle päiväkodille ei ole löytynyt ostajia. Rakennuksen tulevaisuus on tällä hetkellä selvityksessä.