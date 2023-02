Ulvilalainen Cimcorp aloittaa muutosneuvottelut globaalien toimintojen uudelleenorganisoimiseksi, konserni kertoo tiedotteessa.

Ulvila

Cimcorp-konserni aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut henkilöstönsä kanssa.

Uudelleenjärjestely johtaa mahdollisesti enintään 50 henkilön työsuhteen päättämiseen, lomautuksiin, toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja ulkoistuksiin, Cimcorp kertoo tiedotteessa.

Neuvottelujen tavoitteena on organisoida yhtiön globaali toiminta uudelleen vastaamaan paremmin nykyisen tilauskannan vaatimuksia. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2022 loppuun mennessä Cimcorp työllisti maailmanlaajuisesti 530 henkilöä, Suomen henkilöstön määrä oli 359 henkilöä.

"Näillä neuvotteluilla pyrimme parantamaan yrityksen kilpailukykyä, jotta pystymme vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin,” sanoo Cimcorp-konsernin toimitusjohtaja Tero Peltomäki.

Sisälogistiikan automaation kysyntä maailmassa kasvaa

Yrityksen mukaan viime vuodet ovat olleet pääosin vientiliiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle melko haastavia. Tilauskertymään ovat vaikuttaneet monet globaalit poikkeustilanteet, kuten pandemia, pitkäaikainen geopoliittinen tilanne, globaali inflaatio ja muutokset asiakaskäyttäytymisessä.

”Cimcorpin tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta. Sisälogistiikan automaation kysyntä maailmassa kasvaa kovaa vauhtia ja emoyrityksemme Murata Machinery Ltd. on meille vahva tuki. Cimcorp-konsernilla on pitkä historia, innovatiivinen henkilöstö ja ainutlaatuiset ratkaisut. Meillä on kaikki mitä tarvitaan tulevaisuuden menestykseen ja kasvuun”, Peltomäki jatkaa.