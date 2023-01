Porin Tyttöjen talon nimeksi tulee Flikat. Seitsemällä paikkakunnalla ennestään toiminut Tyttöjen talo ajaa tyttöjen ja nuorten naisten asioita.

Pori

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) on myöntänyt Setlementti Pori ry:lle rahoituksen Tyttöjen Talon perustamiseksi Poriin. Talosta tullaan käyttämään nimeä Flikat - Tyttöjen Talo Pori.

Rahoitus Porin Tyttöjen talolle varmistui tammikuun lopulla. Toiminnalle etsitään tällä hetkellä tiloja kaupungin keskustan läheisyydestä. Lisäksi Tyttöjen talo tulee työllistämään alkuvaiheessa kaksi päätoimista työntekijää ja osa-aikaisia ohjaajia, joiden etsintä aloitetaan helmikuussa.

Tyttöjen talo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Loisto setlementti ry. Porin ohella uusi Tyttöjen talo aloittaa Jyväskylässä. Entuudestaan Tyttöjen taloja toimii seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Porin oman Tyttöjen talon idean äitinä toimii porilainen Sirkka Salonen-Nummi, joka on työskennellyt ennen muun muassa rehtorina Kuninkaanhaan koulussa.

”Sopivien tilojen löytäminen on nyt meidän haasteemme. Toimintamme vaatii monipuolisia tiloja, joissa pystymme järjestämään tytöille ja nuorille naisille toiminnallista ryhmätyötä sekä myös yksilöllisempää kohtaamista”, Salonen-Nummi kertoo.

Porin Tyttöjen talon toiminta alkaa mahdollisimman nopeasti oikeiden tilojen löydyttyä.

Flikat vastaa tarpeeseen

Porin Tyttöjen talosta tulleen tiedotteen mukaan Porissa tehdyt kouluterveystutkimukset, opiskelijaterveydenhuollon kartoitukset sekä nuorten mielenterveys- ja päihdetutkimukset maalaavat huolestuttavaa kuvaa kaupungin tyttöjen asioista.

”Erilaisten tutkimusten perusteella porilaisten tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvoinnin tila on huonontunut viime vuosina. Tarve matalan kynnyksen tukipalvelupaikkaan on suuri, sillä olemassa olevat palvelut eivät kykene vastaamaan tyttöjen avun tarpeeseen”, Sirkka Salonen-Nummi kertoo.

Tyttöjen talon toiminta on suunnattu 12–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminta on maksutonta, ja sen ydintehtävä on tarjota turvallinen tila ja yhteisö, jossa tyttöjen ja nuorten naisten on mahdollista kohdata toisiaan ja talon ohjaajia.

Tiedotteen mukaan Tyttöjen talon toiminnassa huomioidaan sukupuoleltaan tytöiksi identifioituvien nuorten erityistarpeet. Sukupuolen mukaan eriytetty toiminta tuottaa keskusteluilmapiirin, joka ei mahdollistuisi sekaryhmissä. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan sukupuolten erilaiset kasvun ja kehityksen erityiskysymykset, ja tiedostetaan, että kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia.

Porin Flikkojen toiminnassa on mukana myös lääkäri Laura Kyhä-Österlund.

”Täällä kohdataan tytöt, jotka ovat haavoittuvassa asemassa johtuen esimerkiksi mielenterveyden häiriöistä, neuropsykiatrisista ominaispiirteistä, sosiaalisten suhteiden haasteista, yksinäisyydestä, kielitaidon puutteesta, etniseen taustaan perustuvasta syrjinnästä, taloudellisesta huono-osaisuudesta tai sukupuolierityisen tuen tarpeesta. Osana talon toimintaa käynnistämme tukipalveluita seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kokeneille”, Laura Kyhä-Österlund kertoo.